Músicas inéditas de Beyoncé são roubadas de carro de coreógrafo





O vazamento de músicas inéditas de Beyoncé voltou a ser pauta nas redes sociais e na imprensa internacional após um incidente ocorrido em julho deste ano.

O fato, que chamou a atenção não apenas pelo conteúdo sensível envolvido, mas também pela falha na segurança logística da equipe da cantora, gerou críticas até mesmo por parte do pai da artista, Matthew Knowles.

Segundo informações divulgadas pelo The Hollywood Reporter e pela emissora WSB-TV de Atlanta, o caso ocorreu no dia 8 de julho, menos de 48 horas antes do início da residência de quatro noites de Beyoncé no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, como parte da turnê “Cowboy Carter”.

De acordo com a investigação policial, um carro alugado pela equipe da cantora foi arrombado, resultando no furto de dois discos rígidos contendo músicas com marca d’água, faixas ainda não lançadas, planos de filmagem dos shows, listas de repertório e outros documentos confidenciais. Além disso, objetos pessoais como laptops, fones AirPods Max e roupas também foram levados.

Os pertences estavam sob responsabilidade do coreógrafo Christopher Grant e da dançarina Diandre Blue, que haviam deixado o veículo estacionado por cerca de uma hora. Ao retornarem, encontraram o porta-malas violado e as malas desaparecidas.

O incidente rapidamente ganhou repercussão não apenas pelo prejuízo material, mas principalmente pelo conteúdo sigiloso que se perdeu. Para Matthew Knowles, ex-empresário de Beyoncé e figura central em sua carreira durante anos, o ocorrido é inaceitável. Em entrevista ao programa The Don Lemon Show, ele afirmou:

“Se eu ainda fosse o empresário dela, esse coreógrafo estaria em sérios problemas. Não faz sentido ele ter em mãos um disco rígido com músicas da Beyoncé. E se tinha, por que não estava devidamente protegido?”

Beyoncé na polêmica novamente

A polícia de Atlanta confirmou que já foi emitido um mandado de prisão para um suspeito. Imagens de câmeras de segurança captaram a movimentação no local e impressões digitais foram coletadas no veículo. A localização de alguns dos itens foi rastreada através do recurso “Buscar”, da Apple, permitindo que os investigadores localizassem áreas onde os equipamentos teriam sido levados.

Até o momento, não há confirmação se os arquivos foram de fato vazados ou distribuídos online. A equipe de Beyoncé não comentou publicamente sobre o caso, tampouco se haverá mudanças no cronograma de lançamento de novos projetos.

O episódio acende um alerta sobre a segurança de informações sigilosas no meio artístico, especialmente diante de turnês internacionais de alto investimento. Para artistas do porte de Beyoncé, qualquer vazamento pode significar prejuízos financeiros, quebra de contratos e danos à imagem.

Enquanto o caso segue em investigação, os fãs e a indústria observam atentamente os próximos passos da equipe da cantora — e como ela lidará com mais esse desafio nos bastidores de sua carreira.