César Tralli confessa trauma que quase o impediu de ter filha com Ticiane Pinheiro: "Tive resistência"

César Tralli abriu o coração sobre a paternidade. O jornalista, que é pai de Manuella, de 6 anos, fruto do seu atual casamento com Ticiane Pinheiro, confessou ter enfrentado algumas resistências antes de ter se tornado pai pela primeira vez.

"A paternidade para mim é um eterno ensinamento. Sou o filho mais velho de três, e a minha irmã mais nova, que infelizmente já faleceu, nasceu com uma síndrome muito rara. Isso a transformou numa eterna criança", disse o âncora do Jornal Hoje, da Globo, em entrevista ao jornal Extra. "Por ter tido essa irmã com uma condição difícil, sempre tive resistência em ser pai", confidenciou ele.

Papai coruja e realizado, César Tralli afirmou que já pensou em aumentar a família com Ticiane Pinheiro. "Depois da Manu, percebi que, se eu pudesse ter tido dez filhos, eu teria tido, porque a minha felicidade em ser pai é gigantesca. Nasci para isso", declarou o comunicador, que é padrasto de Rafaella Justus, de 16 anos.

"A Rafa me ajudou a despertar para isso também. Quando a gente se conheceu, ela me recebeu muito bem. Me adotou como um segundo pai, e a adotei como uma filha. Aí veio a vontade de fazer a família crescer. A gente tentou mais filhos, mas não vieram", disse ele.

