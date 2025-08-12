Bastidores detalham produção da minissérie Pssica, da Netflix

A minissérie Pssica, de quatro capítulos e que acompanha personagens cujas histórias se entrelaçam nos rios da Amazônia Atlântica, teve bastidores inéditos das gravações divulgados pela Netflix. A série foi gravada em Belém, no Pará, e cria uma experiência imersiva na região Norte do país. Confira os bastidores.

Leia também: Selena Gomez abre o jogo sobre saúde mental

No vídeo, o diretor da série, Quico Meirelles, afirma: "Tem uma coisa da adrenalina da minissérie, do frenesi que as coisas acontecem, que não deixa o público respirar". "As pessoas vão sentir muitas coisas ao ver Pssica, é uma história de muita esperança. É importante mostrá-la para que essas realidades não continuem ocorrendo", completa Domithila Catete, atriz que interpreta Janalice, personagem principal da trama.

Leia também: Gilberto Gil fala pela primeira vez após a morte de Preta Gil e anuncia retorno aos palcos

A produção estrea no dia 20 de agosto, na Netflix. A trama é baseada no livro homônimo, publicado em 2015 pelo escritor paraense Edyr Augusto. Ela foi produzida por Andrea Barata Ribeiro e dirigida por Quico Meirelles em parceria com Fernando Meirelles, indicado ao Oscar por Cidade de Deus. O elenco conta com nomes como Domithila Cattete, Lucas Galvino e Marleyda Soto. O enredo conta a história de Janalice, jovem vítima do tráfico sexual.

%MCEPASTEBIN%