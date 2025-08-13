Ed Sheeran se reúne com Rupert Grint após 14 anos

Ed Sheeran e Rupert Grint voltaram a dividir os holofotes mais de uma década depois da primeira parceria. Nesta quinta-feira (7), o cantor britânico divulgou o videoclipe de A Little More, protagonizado pelo eterno Ron Weasley da saga Harry Potter.

O reencontro acontece 14 anos após o ator estrelar Lego House, lançado por Sheeran em 2011 e responsável por alimentar a famosa comparação física entre os dois. Nas redes sociais, o músico celebrou a volta da colaboração:

“Não sabia se ele aceitaria a ideia, mas fiquei muito feliz quando disse sim. É um vídeo divertido e maluco. A gravação mais longa que já fiz e, com certeza, a que teve mais trocas de figurino. Rupert, meu irmão de outra mãe, obrigado por se dedicar. Nada disso existiria se você tivesse recusado.”

No passado, a dupla já havia brincado com a semelhança. Em um vídeo recente, Rupert aparece cantando um trecho de uma canção inédita de Sheeran. Na legenda, o ator provocou: “Eu gosto dessa música, o Ed Sheeran verdadeiro.”

Nesta quinta-feira (7), Ed Sheeran lançou seu novo videoclipe "A Little More", com a participação do ator Rupert Grint.

Segundo a Billboard, o ator de Harry Potter repete seu papel como o perseguidor do astro pop britânico do videoclipe de “Lego House”, de 2011. Depois de cumprir pena de prisão por invadir o show de Ed Sheeran e se passar por ele no palco, o personagem de Rupert ganha um novo começo em “A Little More”.

“Eu não trabalhava com @rupertgrint há 14 anos, desde a casa de Lego, então não sabia se ele aceitaria essa ideia”, escreveu Sheeran no Instagram após o lançamento do vídeo. “Mas estou tão feliz que ele aceitou. É um vídeo tão divertido e maluco… Rupert, meu irmão de outra mãe, obrigado por se dedicar a isso, não existiria se você tivesse dito não.”

Vale destacar que “A Little More” é o single mais recente que Ed Sheeran compartilhou antes de seu álbum Play, previsto para setembro. Até agora, as faixas “Azizam”, “Old Phone” e “Sapphire” foram lançadas.

Vale lembrar que o disco marcará o primeiro volume da próxima série de álbuns do vencedor do Grammy, após o encerramento de sua sequência de “Mathematics“: “Plus” de 2012, “Multiply” de 2014, “Divide” de 2017, “Equals” de 2021 e “Minus” de 2023.

Ed Sheeran anuncia shows extras na Austrália e Nova Zelândia

O cantor Ed Sheeran anunciou shows extras de sua Loop Tour na Austrália e Nova Zelândia no início de 2026.

Segundo a Billboard, a turnê por estádios começa em 16 de janeiro em Auckland, e continuará pela Nova Zelândia antes de seguir para a Austrália para shows em todas as principais cidades. Os shows recém-anunciados incluem uma segunda data no Optus Stadium, em Perth, além de terceiros shows em Sydney, Brisbane e Melbourne, elevando o número total de datas para 15.

Vale destacar que a nova turnê promoverá o próximo álbum de estúdio de Ed Sheeran, Play, com lançamento previsto para 12 de setembro pela Warner Music. Descrito como “um álbum pop exploratório e colorido que captura a diversão, o caos e o coração de um artista revigorado pela vida e pelas viagens”, o projeto inclui os singles “Azizam”, “Sapphire” e “Old Phone”. O álbum marca o primeiro grande lançamento de Ed desde “Autumn Variations”, em 2023, de acordo com a publicação.

Vale lembrar que Ed Sheeran vendeu mais de 2,5 milhões de ingressos pela Austrália e Nova Zelândia até o momento. Sua turnê de 2023, +–=÷× (Mathematics), quebrou recordes em diversas cidades, incluindo a maior venda de ingressos em um único dia da história de Sydney.

No dia 26 de julho, o cantor Ed Sheeran participou do programa Adivinhe o Cantor, exibido no canal do YouTube Beta Squad. Durante as dinâmicas do quadro, o artista britânico se envolveu em conversas descontraídas com os apresentadores e participantes, abordando temas como fama, processo criativo, experiências em turnês e curiosidades da carreira. Em um dos momentos mais comentados da entrevista, Ed Sheeran foi questionado sobre a prática de dublagem em apresentações ao vivo, um recurso que alguns artistas utilizam para manter a performance vocal consistente. Demonstrando sinceridade e reforçando seu compromisso com a autenticidade no palco, ele afirmou:

“Não tem como disfarçar, porque sou só eu com um pedal de loop e um violão.”