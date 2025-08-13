Rafa Kalimann, atriz, nesta terça-feira (12), postou um vídeo nos stories, diretamente de Orlando, nos Estados Unidos, e mostrou a sua barriga saliente de gravidez. A estrela espera sua primeira filha, Zuza, fruto da sua relação com Nattan. Nas imagens, a global aparece de cropped.
Nas redes, a atriz global compartilha as inúmeras mudanças que seu corpo tem passado. "Desde que eu soube que estava grávida, estão rolando várias paradas… eu peguei ranço de celular. E uma galera mandou mensagem falando que, quando estava grávida, também estava com isso. Tá passando, graças a Deus", começou.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Rafa também comentou sobre uma perda de memória que tem sido recorrente nesse processo. "O que acontece com a memória? Para onde que ela vai? Só para entender aqui, rapidinho. Ela volta? Às vezes, vou pegar uma água e esqueço o que eu tava indo fazer, falar…", disse.
Rafa Kalimann acumula mais de 20 milhões de seguidores na rede social. Em sua primeira novela na Globo, Família é Tudo, a atriz foi detonada pelo seu desempenho.
Rafa Kalimann. Foto: Reprodução/ Instagram
O post De cropped, Rafa Kalimann exibe barriga de gravidez em vídeo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos
Saiba Mais
- Diversão e Arte Fortnite vence batalha nos tribunais contra Apple e Google
- Diversão e Arte Katy Perry é multada por gravar clipe em parque natural na Espanha
- Diversão e Arte Ana Paula Padrão surge de biquíni e se diz ‘mais feliz’ com chegada dos 60
- Diversão e Arte Tirullipa admite que traiu a esposa e divulga carta pedindo perdão
- Diversão e Arte MC Pipokinha exibe antes e depois de ganhar 17 kg
- Diversão e Arte Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (13/8)
- Diversão e Arte Indígena brasiliense Ramona participa do webcanal (In)Classificáveis
- Diversão e Arte BRAPO celebra 40 anos com show gratuito e participação de Nelson Faria