Rafa Kalimann exibe barriga de gravidez em vídeo

Rafa Kalimann, atriz, nesta terça-feira (12), postou um vídeo nos stories, diretamente de Orlando, nos Estados Unidos, e mostrou a sua barriga saliente de gravidez. A estrela espera sua primeira filha, Zuza, fruto da sua relação com Nattan. Nas imagens, a global aparece de cropped.

Nas redes, a atriz global compartilha as inúmeras mudanças que seu corpo tem passado. "Desde que eu soube que estava grávida, estão rolando várias paradas… eu peguei ranço de celular. E uma galera mandou mensagem falando que, quando estava grávida, também estava com isso. Tá passando, graças a Deus", começou.

Rafa também comentou sobre uma perda de memória que tem sido recorrente nesse processo. "O que acontece com a memória? Para onde que ela vai? Só para entender aqui, rapidinho. Ela volta? Às vezes, vou pegar uma água e esqueço o que eu tava indo fazer, falar…", disse.

Rafa Kalimann acumula mais de 20 milhões de seguidores na rede social. Em sua primeira novela na Globo, Família é Tudo, a atriz foi detonada pelo seu desempenho.

