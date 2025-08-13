Pedro Andrade, namorado de Sandy, é bastante discreto com relação a vida pessoal, e principalmente pelo relacionamento com a cantora, com quem oficializou nos últimos meses.
Em entrevista ao Link Podcast, o médico, no entanto, chamou atenção ao ter respondido, quando questionado pela artista. "A gente está bem, ela é incrível!", afirmou ele.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
"Melhor assim"
Ao ser perguntado se a preferência era manter o namoro de forma mais privada, Pedro Andarde confirmou a intenção. "Melhor assim! É isso, falar o mínimo possível porque acho que, quando a gente guarda bem, nada de ruim acontece", disse o profissional de saúde.
Pedro Andrade, namorado de Sandy, é médico por formação, possui pós-graduação em nutrologia, endocrinologia e medicina preventiva. Formado pela Universidade de São Paulo (USP), ele é coordenador de Pós-Graduação em Medicina de Precisão, e também já foi namorado de Vanessa Mesquita, campeã do BBB 14, durante dois anos.
O post Pedro Andrade faz confissões inéditas sobre namoro com Sandy: "Melhor assim" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Rafa Kalimann exibe barriga de gravidez em vídeo
- Diversão e Arte Fortnite vence batalha nos tribunais contra Apple e Google
- Diversão e Arte Katy Perry é multada por gravar clipe em parque natural na Espanha
- Diversão e Arte Ana Paula Padrão surge de biquíni e se diz ‘mais feliz’ com chegada dos 60
- Diversão e Arte Tirullipa admite que traiu a esposa e divulga carta pedindo perdão
- Diversão e Arte MC Pipokinha exibe antes e depois de ganhar 17 kg
- Diversão e Arte Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (13/8)