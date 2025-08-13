Pedro Andrade faz confissões inéditas sobre namoro com Sandy: "Melhor assim" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Pedro Andrade, namorado de Sandy, é bastante discreto com relação a vida pessoal, e principalmente pelo relacionamento com a cantora, com quem oficializou nos últimos meses.

Em entrevista ao Link Podcast, o médico, no entanto, chamou atenção ao ter respondido, quando questionado pela artista. "A gente está bem, ela é incrível!", afirmou ele.

"Melhor assim"

Ao ser perguntado se a preferência era manter o namoro de forma mais privada, Pedro Andarde confirmou a intenção. "Melhor assim! É isso, falar o mínimo possível porque acho que, quando a gente guarda bem, nada de ruim acontece", disse o profissional de saúde.

Pedro Andrade, namorado de Sandy, é médico por formação, possui pós-graduação em nutrologia, endocrinologia e medicina preventiva. Formado pela Universidade de São Paulo (USP), ele é coordenador de Pós-Graduação em Medicina de Precisão, e também já foi namorado de Vanessa Mesquita, campeã do BBB 14, durante dois anos.

