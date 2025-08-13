Teatro dos Ventos recebe terceira edição do espetáculo "Anáguas"

Fátima Braga interpreta matriarca Maria da Graça no espetáculo Anáguas nesse fim de semana - (crédito: Divulgação)

Entre esta sexta-feira (15/8) e domingo (17/8), a Cia Em Comma apresentará a terceira edição do espetáculo Anáguas no Teatro dos Ventos, em Águas Claras. Os espetáculos serão gratuitos, ocorrerão sempre às 20h e contarão com audiodescrição e intérprete de libras.

O enredo da peça apresenta a história de três mulheres, de gerações distintas, que convivem em meio a confrontos que revelam o declínio do patriarcado brasileiro no século 20. A trama de Anáguas aborda temas como relações familiares e a repressão contra mulheres de forma atual.

Estão no elenco da peça as atrizes Fátima Braga, que interpreta a mãe da família (Maria da Graça), Genice Barego, que interpreta a filha mais velha (Maria Exaurina) e Clara Camargo, que interpreta a filha mais nova (Maria Cândida). A direção geral e cenografia de Anáguas foram realizadas por Ernandes Silva, e a trilha sonora original por Marcelo Bopp.

Serviço

Anáguas

Cia em Coma. Nesta sexta (15/8), sábado (16/8) e domingo (17/8) e no próximo fim de semana, dias 22, 23 e 24 de agosto, às 20h, no Teatro dos Ventos, em Águas Claras (Rua 19 – Duo Mall). Entrada gratuita. Não recomendado para menores de 14 anos. Retirada de ingressos na bilheteria do local, no dia da apresentação. Evento sujeito a lotação.