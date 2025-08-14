Ary Fontoura ironiza nova moda entre adultos: usar chupeta

Se você é usuário de redes sociais, com certeza já passou pela timeline alguma publicação sobre a nova onda de adultos utilizando chupetas. Entrando na brincadeira, Ary Fontoura fez um vídeo em que ironiza a situação.
No vídeo, ele coloca uma chupeta na boca e questiona a situação com ironia e humor. Apresenta algumas imagens de pessoas utilizando a chupeta e manchetes jornalísticas.
Na publicação, o ator de 92 anos faz um questionamento: “isso é uma loucura, gente. Usar chupeta para tirar o estresse?”.
Os internautas deixaram comentários na publicação, também ironizando a situação. Uma escreveu: “Seu Ary mamãe me dizia: minha filha, você vai ver coisas. E é, estou vendo”. Outra comentou que existem maneiras mais interessantes de aliviar o estresse. “Eu ainda prefiro meu crochê e claro jogar videogame, que não estressa. A questão da ansiedade é somente na venda, mas fora isso é de boa”, disse.
No fim final do vídeo, ele faz um pedido para a assistente virtual da Amazon, a Alexa. “Alexa, dispare um meteoro na Terra”.
Famosos que apareceram usando chupeta
Apesar de estar em alta no momento, outros famosos já apareceram nas redes utilizando o acessório do momento. Hilary Duff, estrela norte-americana, protagonizou cliques dos paparazzi com chupeta na boca enquanto caminhava com o filho de um ano, em 2013.
Ainda no mesmo ano, Suzana Alves, conhecida por ser a Tiazinha, publicou uma foto nas redes com o acessório na boca. Neymar foi pai pela primeira vez e tirou fotos da chupeta do filho, Davi Lucca, em 2012. Neymar atualizou a foto com chupeta em 2024, cuidando da filha Mavie. Por fim, em 2021, foi a vez de Fernanda Lima aparecer utilizando o objeto.
