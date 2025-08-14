Festival Agosto é uma miragem apresenta o ato cênico do ator Henrique Maria

No penúltimo dia do festival Agosto é uma miragem, idealizado pelo Instituto Cultural e Social No Setor, o ato cênico Coxas Nuas será apresentado na Casa da Cultura da América Latina (CAL) nesta quinta-feira (14/8). Juntando música e poesia falada, a performance é sobre o livro de poemas Coxas, de Roberto Piva, e será realizada pelo ator Henrique Maria.

Para Ian Viana, idealizador do Agosto é uma miragem, o ato cênico de Henrique se encaixa na essência do festival. “Roberto Piva foi o primeiro escritor a trazer uma literatura homoerótica explícita no Brasil, além disso traz o misticismo, a vida misteriosa e maravilhosa, que se conecta ao festival”, destaca.

Henrique Maria é ator, pesquisador e ensaísta. Ele integra a companhia Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona, onde esteve em cartaz nas peças mutação de apoteose, Bori, Go Back: Torquato Neto e 7 gatinhos, todas produzidas entre os anos de 2023 e 2025. Henrique foi autor e pesquisador do livro O Devorador — Zé Celso, Vida e Arte, organizado por Cláudio Leal e lançado esta semana na Livraria Platô, em evento que também compôs o festival Agosto é uma miragem.

Dominando espaços culturais do DF, o festival Agosto é uma miragem ocorreu nas duas primeiras semanas do mês e trouxe programação diversa com música, literatura, teatro e festas para o período mais seco do ano. Idealizado pelo Instituto Cultural e Social No Setor, o projeto espalhou a cultura em diversos formatos pela capital e se encerra nesta sexta-feira (15/8) com a festa Filhos de Guetta vs Trisal Batidão, na Birosca do Conic. “Vamos encerrar o festival como uma abertura de portais. Como diriam os egípcios, os mortos não estão mortos, o festival não acaba aqui, ele está lançado para a eternidade”, finaliza Ian Viana.

Serviço

Performance Coxas Nuas

Nesta quinta-feira (14/8), a partir das 20h, na Casa Cultural da América Latina (SCS, quadra 4, bloco A). Evento gratuito.