Primeiro fim de semana do Festival CoMA tem entrada gratuita

Entre sábado (16/8) e 24 de agosto, Brasília recebe a 8ª edição do Festival CoMA – Consciência, Música e Arte no Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (CCBB Brasília). A programação se estende por dois fins de semana e também inclui o CoMA em Família, no sábado (16/8) e no domingo (17/8), a partir das 10h. A entrada é gratuita e os ingressos, que devem ser retirados no site do Festival CoMA, estarão disponíveis um dia antes de cada data.

O CoMA em Família é pensado para todas as idades, com atividades culturais, oficinas, espetáculos e três feiras temáticas que reforçam valores como diversidade, sustentabilidade e economia criativa.

Em entrevista divulgada, Michelle Cano, CEO do Festival CoMA, fiz que a ideia é reforçar o compromisso com a democratização do acesso à cultura, oferecendo atividades gratuitas que dialogam com diferentes públicos. “A arte é para todos! E o CoMA traz em seu DNA a experimentação, a convivência e a celebração da criatividade. Além de ser um projeto que reforça os laços familiares, é também palco para valorização da cultura e da produção regional, fomentando artistas e empreendedores da capital federal”, explica.

A praça de alimentação do evento é feita pela Feira Panela Candanga, que transforma o gramado do CCBB Brasília em um ponto de alimentação. Com foco na gastronomia artesanal e autoral, o evento valoriza pequenos empreendedores e negócios familiares, oferecendo ao público opções que vão desde comidas de rua a confeitaria fina, massas e cervejas artesanais.

O festival também conta com uma área voltada para o brechó. O grupo Ao Desapego, Festival de Brechós e Economia Circular reúne, também no Jardim do CCBB, uma curadoria de brechós e marcas autorais, que trabalham com moda sustentável, upcycling e peças únicas com história. A proposta é promover o consumo consciente, incentivar a criatividade e dar nova vida a roupas e acessórios. Os preços variam de R$ 20 a R$ 200, e o público poderá garimpar peças exclusivas em um ambiente inclusivo, acolhedor e criativo.

Programação do CoMA em Família





Sábado (16/8)

10h às 18h – Motim (Galeria 1) | Ao Desapego (Jardim) | Panela Candanga (Marquise)

10h às 11h – Pratique Movimento (Gramado)

10h às 16h – DJ Pequi + DJ Negritah (Jardim)

10h às 12h – Circo Mania – Oficinas de circo com Delírio Circense (Gramado)

12h às 13h – Mágicas com Tio André (Gramado)

15h às 16h – Splash – Bolhas de sabão gigantes com Delírio Circense (Gramado)

16h às 17h – A Fabulosa História da Onça Alembrada – Casa Moringa (Gramado)





Domingo (17/8)

10h às 18h – Motim (Galeria 1) | Ao Desapego (Jardim) | Panela Candanga (Marquise)

10h às 11h – Pratique Movimento (Gramado)

10h às 16h – DJ Pequi + Léo Cabral (Jardim)

10h às 12h – Circo Mania – Oficinas de circo com Delírio Circense (Gramado)

12h às 13h – Palhágico Chou Chou (Gramado)

15h às 16h – Splash – Bolhas de sabão gigantes com Delírio Circense (Gramado)

16h às 17h – O Circo dos Irmãos Saúde (Gramado)





SERVIÇO

Festival CoMA

Dias 16 e 17/8, no CCBB Brasília (SCES Trecho 02 Lote 22 Ed. Tancredo Neves. Setor De Clubes Sul. Brasília – DF), a partir das 10h. Entrada gratuita mediante retirada no site do Festival CoMA. Classificação indicativa livre.