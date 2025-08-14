Teto lança 'Maior que o tempo' e inaugura nova fase pessoal e profissional

O rapper Teto lançou seu mais novo trabalho, Maior que o tempo, álbum com 11 faixas. O projeto marca uma transição na carreira do cantor baiano, que se desprende das pressões mercadológicas para explorar um lado mais íntimo e experimental de sua música. Em entrevista exclusiva ao Correio, Teto falou sobre a produção e nova fase.

O disco, ele explica, nasce de um processo pessoal intenso. “Esse álbum é muito sobre um lado da minha vida. Foi respirar, aprender com meus erros e acertos, e buscar ser uma pessoa melhor até encontrar valor nas coisas mais importantes: amor, riqueza espiritual, presença mental e evolução”, conta. Teto afirma que vive hoje um dos melhores momentos da sua vida ao conciliar a paternidade, o cuidado com a família e um trabalho conduzido a partir de uma perspectiva que sempre desejou.

Maior que o tempo é dividido em duas partes. A primeira resgata a sonoridade mais clássica do trap e traz de volta o Teto sonhador do início da carreira. A segunda abre espaço para experimentações, com influências que passam pelo afrobeat, pelo electro-R&B dos anos 2000. “Decidi me mostrar por completo e me desprender das pressões do mercado. O álbum começa mais clássico e, na segunda parte, me permito explorar meu novo ‘eu artístico’”, disse.

O projeto também traz colaborações com nomes de peso. WIU participa de Pretty let girl, Matuê se junta a Teto e WIU em Mulher secreta, e as faixas alternam entre reflexões pessoais, críticas sutis e momentos mais leves e sentimentais.

Em crescimento constante na cena, Teto leva o novo trabalho a diferentes regiões do Brasil. Com apresentações no ExpoCrato, maior festival de música do nordeste, ele destaca a importância de tocar em eventos de grande diversidade musical. “É muito gratificante. Esses encontros nos inspiram e fortalecem nossa musicalidade. É uma troca que amplia nosso horizonte”, afirmou.

O cantor está em turnê com o álbum Tour Maior que o tempo e tem datas em São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Paulo Afonso (BA), Curitiba (PR), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), para finalizar na Praia do Forte (BA). Brasília também está no radar do artista. “Sempre me recebem muito bem. A galera canta, se identifica com nossa ideologia. Quero trazer minha turnê para cá e contar essa história no palco”, disse.

“Esse álbum é só o começo do que quero construir. Quero seguir evoluindo e mantendo uma conexão verdadeira com quem me acompanha”, resume Teto. Clériton Sávio Santos Silva nasceu em Jacobina (BA), em outubro de 2001. Mais conhecido como Teto, o rapper, cantor e compositor brasileiro ficou conhecido por meio das prévias vazadas no YouTube. Depois de um tempo ele entrou na 30praum, a maior produtora de rap do Brasil.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel