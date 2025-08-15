Circuito Moto Brasil estreia em Brasília e une Rock e cultura em Brasília

Entre esta sexta-feira (15/8) e domingo (17/8), Brasília é sede da primeira edição do Circuito Moto Brasil. O evento inédito vai movimentar a cena cultural, musical e automobilística da capital federal, no Museu Vivo da Memória Candanga, no Núcleo Bandeirante. Com entrada gratuita e censura livre, o festival traz três dias de celebração em torno do Rock Clássico, do motociclismo e da cultura popular.
Leia também: Maiores torres de telecomunicações do mundo são atraentes pontos turísticos
O evento é voltado para motociclistas, triciclistas, colecionadores de automóveis, fãs do automobilismo brasileiro e apaixonados pelos clássicos do rock’n roll nacional e internacional. A proposta é oferecer uma experiência completa para toda a família, combinando música ao vivo, gastronomia, arte, exposição de veículos e espaços temáticos.
Leia também: Bell Marques passa mal durante corrida em Fortaleza
A programação musical contará com oito bandas locais e os DJs Eliane América e Marcos Pinheiro (Cult 22), que promete a trilha sonora perfeita para a ocasião. Entre os nomes confirmados estão Daniel Kallazans, Brodericks, Mariana Camelo, Thaíse Mandala, 18por11, The Memories, Ana Carolina Rocha e Sereníssima.
Serviço
Circuito Moto Brasil – 1ª Edição
Entre esta sexta-feira (15/8) e domingo (17/8), a partir das 10h, no Museu Vivo da Memória Candanga (Núcleo Bandeirante/DF. A entrada é gratuita e a classificação indicativa livre.
Saiba Mais
- Esportes Athletico x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem
- Esportes Fluminense confirma saída de Paulo Baya, que deve assinar com o Ceará
- Flipar Maiores torres de telecomunicações do mundo são atraentes pontos turísticos
- Esportes Santi Moreno é regularizado e está à disposição para estrear pelo Fluminense
- Flipar Conheça a câmara anecoica: lugar mais silencioso do planeta
- Flipar Cuidado! Lagartas venenosas que podem causar acidentes
- Brasil Como vai ser o julgamento de Bolsonaro no STF marcado para começar em 2 de setembro