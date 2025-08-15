Circuito Moto Brasil estreia em Brasília e une Rock e cultura em Brasília

InícioDiversão e Arte
O evento conta com apresentações musicais, além de ser um ponto de encontro para amantes de carros antigos, motociclismo e cultura popular

Circuito Moto Brasil estreia em Brasília unindo Rock, cultura sobre rodas e solidariedade - (crédito: Arquivo)

Entre esta sexta-feira (15/8) e domingo (17/8), Brasília é sede da primeira edição do Circuito Moto Brasil. O evento inédito vai movimentar a cena cultural, musical e automobilística da capital federal, no Museu Vivo da Memória Candanga, no Núcleo Bandeirante. Com entrada gratuita e censura livre, o festival traz três dias de celebração em torno do Rock Clássico, do motociclismo e da cultura popular.

 O evento é voltado para motociclistas, triciclistas, colecionadores de automóveis, fãs do automobilismo brasileiro e apaixonados pelos clássicos do rock’n roll nacional e internacional. A proposta é oferecer uma experiência completa para toda a família, combinando música ao vivo, gastronomia, arte, exposição de veículos e espaços temáticos. 

A programação musical contará com oito bandas locais e os DJs Eliane América e Marcos Pinheiro (Cult 22), que promete a trilha sonora perfeita para a ocasião. Entre os nomes confirmados estão Daniel Kallazans, Brodericks, Mariana Camelo, Thaíse Mandala, 18por11, The Memories, Ana Carolina Rocha e Sereníssima.

Serviço

Circuito Moto Brasil – 1ª Edição 

Entre esta sexta-feira (15/8) e domingo (17/8), a partir das 10h, no Museu Vivo da Memória Candanga (Núcleo Bandeirante/DF. A entrada é gratuita e a classificação indicativa livre.

João Pedro Carvalho

Repórter / Fotógrafo

Por João Pedro Carvalho
postado em 15/08/2025 15:19
