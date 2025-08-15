Cine Brasília promove exibição especial de 'O Poderoso Chefão'

O clássico O Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola, retorna às telonas do Cine Brasília com duas sessões especiais da Sessão Monumental de agosto, na próxima terça-feira (19/8), às 18h30 e às 22h, oferecendo ao público a oportunidade de rever uma obra-prima do cinema mundial. Inspirado no romance homônimo de Mario Puzo, o longa mergulha nas relações da família Corleone, retratando poder, lealdade e traição, e conta com performances icônicas de Marlon Brando e Al Pacino, que marcaram a história da sétima arte.

Além do clássico, o cinema amplia a programação com uma série de estreias e sessões especiais. Na Sessão Circuitão, o novo Superman, dirigido por James Gunn, chega às telas no domingo (17/8) e na segunda (18/8). David Corenswet assume o papel de Clark Kent, equilibrando a herança kryptoniana e a vida em Smallville, acompanhado de rostos conhecidos como Lex Luthor (Nicholas Hoult), Lois Lane, Lanterna Verde e Mulher-Gavião. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) nas sessões de quinta e domingo, e R$ 5 às segundas.

Entre as estreias nacionais, destacam-se os documentários Tijolo por Tijolo, de Victoria Alvares e Quentin Delaroche, que acompanha a trajetória de Cristiane Martins, moradora da periferia do Recife que se reinventa como microinfluenciadora digital, e Neirud, de Fernanda Faya, que resgata a história da tia da diretora, uma lutadora circense nos anos 1960. Para o público infantil, a animação sul-africana Pequenos Invasores, de Paul Louis Meyer e Gerhard Painter, apresenta três alienígenas alojados no cérebro de um adolescente, enfrentando um vilão intergaláctico.

O Cine Brasília também exibe novamente o clássico nacional Carlota Joaquina, Princesa do Brazil, de Carla Camurati, em cópia remasterizada, celebrando 30 anos de lançamento. As sessões de documentários são precedidas de curtas selecionados pela Chamada Pública de Curtas, iniciativa que prevê a exibição de 150 obras até 2027. Entre os curtas em cartaz estão A Mensagem de Jequi, Paterno e Pacto da Viola, abordando temáticas sociais, culturais e familiares de diferentes regiões do país.

Ao final da programação do mês, O Poderoso Chefão reforça sua posição de destaque na Sessão Monumental, permitindo que fãs antigos e novas gerações apreciem novamente um marco do cinema mundial, consolidando a tradição do Cine Brasília em oferecer clássicos e lançamentos de relevância cultural.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel



