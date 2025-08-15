Fotógrafo Ricardo Stuckert faz exposição sobre povos indígenas no STJ

Exposição "Povos Originários- Guerreiros do Tempo" ficará em cartaz no Espaço Cultural do Edifício dos Plenários até 19/9 - (crédito: Divulgação)

Na próxima segunda-feira (18/8), às 19h30, será realizada, no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça, a abertura da exposição Povos Originários — Guerreiros do Tempo, do fotógrafo Ricardo Stuckert. Ela ficará aberta para visitação até o dia 19 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. A entrada é gratuita.

A exposição presta homenagem aos povos indígenas brasileiros das mais diversas regiões, reiterando a importância da cultura tradicional. Além disso, o trabalho retrata a diversidade e a pluralidade da cultura e coloca os indígenas como guardiões das florestas.

O fotógrafo Ricardo Stuckert, indicado ao Oscar de melhor documentário, iniciou seu trabalho com povos indígenas no ano de 1997. No ano em questão, Ricardo esteve em contato com os Yanomami, um dos maiores grupos indígenas da América do Sul. Agora, quase 20 anos depois, Stuckert retorna à aldeia para capturar a vida e a cultura dos povos originários.

Serviço

Exposição Povos Originários – Guerreiros do Tempo

Por Ricardo Stuckert. Abertura na próxima segunda-feira (18/8), às 19h30, no Espaço Cultural do Edifício dos Plenários (2º andar – Superior Tribunal de Justiça). Visitação até 19/9, de segunda a sexta, das 9h às 19h. Entrada gratuita.