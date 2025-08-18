Tatá Werneck afirma que não consome álcool há quase dez anos: "Sou super careta" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/Instagram Tatá Werneck

Tatá Werneck, bastante conhecida pelo seu jeito espontâneo e animado, chamou a atenção dos seguidores, em que afirmou que não precisa de umas doses de álcool para manter o ritmo frenético durante festas.

Através dos Stories do Instagram, a apresentadora surpreendeu ao confidenciar que não consome álcool durante muito tempo, ao falar sobre o aniversário da amiga, a atriz Bruna Marquezine, realizado neste último final de semana.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Ontem trabalhei normal e hoje também, vou começar agora às 10h. Saí da festa da Bruna, tinha acordado 3 da manhã, saí e falei ‘vou dormir cedo’, eu durmo cedo e acordo cedo. 3h15 estava dançando igual um rato. Eu não bebo. Toda vez que estou dançando as pessoas acham que estou bêbada. Estou só existindo dançando. Preciso de uma semana para me recuperar da festa, foi maravilhosa, incrível", explicou Tatá Werneck.

A apresentadora do Lady Night afirmou se considerar bem careta, mas as pessoas não acreditam. "Eu acho muito doido porque as pessoas acham que sou toda bêbada e uso drogas, nunca usei drogas. Mentira, uma vez peguei um negócio errado mas não foi proposital, entendeu?", brincou ela.

"Sou super careta"

"Sou super careta, a senhorinha do terço. Não saio, vocês percebem, não bebo, não ponho uma gota de álcool há 7 anos. A última vez foi a vez que a Bruna falou. Não bebo, pessoal, não faço nada. Toda vez que estou dançando as pessoas acham que estou drogada. Porque eu sei que não danço bem, faço mais robô", declarou a esposa de Rafa Vitti.

O post Tatá Werneck afirma que não consome álcool há quase dez anos: "Sou super careta" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.