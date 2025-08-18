Simone abre o jogo sobre amor e sexualidade na terceira idade

Lésbica, Simone abre o jogo sobre amor e sexo na terceira idade: "Vivo com liberdade" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A cantora Simone, conhecida por hits como ‘Então é Natal’, abriu o coração sobre o atual momento da vida pessoal e profissional, ao qual refletiu em torno da maturidade construída com o passar dos últimos anos.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a artista, de 75 anos, confidenciou, quando questionada sobre amor e sexo na terceira idade. Discreta, ela refletiu acerca do assunto.

"O amor e o desejo não têm idade. Mas vivemos numa sociedade que tenta calar a mulher madura. Não aceito isso. Vivo com liberdade, meu coração está vivo", disse Simone, que assumiu ser lésbica ainda na década de 2000. Marcada pela intensidade, a artista ressaltou que se sente em uma fase onde possui um um olhar mais calmo e generoso sobre si mesma.

"O tempo ensina a gente a ter calma. A respeitar o silêncio, a escutar o corpo. Aprendi a gostar de mim com mais verdade. A entender que beleza e potência não estão na juventude, estão na inteireza com que a gente vive", refletiu Simone.

