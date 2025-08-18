Inscrições abertas para a 36ª edição do Prêmio Shell de Teatro

Estão abertas as inscrições para a categoria Destaque Nacional do Prêmio Shell de Teatro. Informações e inscrições podem ser realizadas por meio do site da Shell até o dia 15 de novembro. Criada para valorizar produções fora do eixo Rio-São Paulo, a categoria aceita espetáculos que estejam em cartaz entre 1º de novembro de 2024 e 31 de outubro de 2025 em qualquer cidade do país, exceto Rio de Janeiro e São Paulo. Com o total de 10 categorias, cada vencedor ganha o prêmio de R$ 12.000

Lançado em 1988, o Prêmio Shell de Teatro é promovido pela Shell Brasil há mais de três décadas, que reconhece a excelência e a diversidade das artes cênicas no país. Em entrevista divulgada, Glauco Paiva, gerente executivo de Comunicação e Marca da Shell Brasil, destaca que o teatro brasileiro pulsa em diferentes territórios e linguagens: “A categoria Destaque Nacional foi criada para refletir essa multiplicidade e ampliar o alcance da premiação. É uma forma de reconhecer artistas que movimentam a cena cultural em todo o país”.

A seleção será feita por um júri especializado composto pelos atores Dane de Jade, Giovana Soar, Guilherme Diniz e Márcio Meirelles. Para participar, os espetáculos devem cumprir alguns critérios de elegibilidade, como ter realizado no mínimo seis apresentações públicas presenciais, serem voltados ao público adulto, terem sido encenados presencialmente e serem de grupos ou profissionais com, no mínimo, três anos de atuação comprovada. Além da ficha de inscrição, é necessário o envio de link com o espetáculo completo, preferencialmente via YouTube ou Vimeo, com acesso aberto ou por senha.

As categorias estão divididas em Dramaturgia (os dramaturgos concorrem apenas no ano da primeira montagem de seus textos), Direção, Ator, Atriz, Cenário, Figurino, Iluminação, Música (compreende a categoria: música original, trilha sonora, arranjos, direção musical, execução musical e efeitos sonoros), Energia que vem da gente, categoria que premiará projetos, trabalhos ou iniciativas relacionadas ao universo teatral, cujo resultado tenha comprovado impacto social, e Destaque Nacional.

Serviço

Inscrições para o prêmio Shell

Inscrições abertas até o dia 15 de novembro, no site da Shell, com premiação de R$12.000.