Perto dos 60 anos, Luciano Quirino destaca bom momento na carreira

Aos 59 anos, Luciano Quirino está vivendo um dos momentos mais prolíficos de sua trajetória. Com uma carreira que atravessa décadas, o ator está mais ocupado do que nunca, transitando entre novelas, séries, cinema e projetos autorais. Seu talento versátil o mantém em destaque, seja interpretando um médico caipira em uma comédia ou ressignificando figuras históricas no teatro.

A partir de setembro, Quirino integrará o elenco da novela Êta mundo melhor!, da TV Globo, no papel do Doutor Carneiro, médico do excêntrico Cunegundes (Elizabeth Savalla). O personagem promete agitar o núcleo da fazenda, interagindo também com Ary Fontoura e Beth Goulart.

"Ele chega para causar um rebuliço", adianta o ator, empolgado com a chance de explorar o humor. "É um núcleo cômico, então pude brincar com características físicas e o sotaque caipira." Para compor o médico, Quirino adotou um penteado encaracolado que lembra a lã de um carneiro, além de usar enchimentos para alterar sua silhueta.

Enquanto se prepara para a novela, Quirino também aguarda a estreia do remake de Dona Beja, previsto para 2026 na HBO Max. Ele vive José Carneiro de Mendonça, papel originalmente interpretado por Jonas Mello em 1986. Apesar da referência, o ator optou por uma abordagem própria.

"Não busquei a versão anterior. Trabalhei a partir do texto e do conflito do personagem, que é intenso e central na trama", explica. "Quisemos desconstruir a masculinidade tóxica daquele homem da época, tornando-o mais contemporâneo. Fiquei muito satisfeito com o resultado."

No cinema, Quirino está em fase de gravações do filme da Netflix baseado no caso Elise Matsunaga, com direção de Vellas e roteiro de Raphael Montes e Mariana Torres. Além disso, integra o elenco da série Galera FC, em pós-produção, com estreia prevista para 2026.

Outro projeto que o enche de orgulho é Por dentro da sessão, uma produção da DíadeLab que mistura arte e psicologia. Na série, ele interpreta Lima Barreto, explorando os conflitos do escritor, incluindo sua relação com o alcoolismo.

"A proposta é que psicólogos assistam e debatam como lidar com casos semelhantes", comenta. "Como tenho o propósito de dar visibilidade a histórias negras, participar desse projeto foi especialmente significativo."

Histórias que importam

Quirino coleciona trabalhos marcantes, como Laerte, o médico acupunturista de Laços de família (2000), um papel raro para um ator negro na época. "Era quase uma aparição exótica, quando já deveria ser algo corriqueiro", reflete o intérprete do sócio da protagonista Helena (Vera Fischer).

No cinema, trabalhou com nomes como Fernando Meirelles (Domésticas) e Hector Babenco (Carandiru), além de filmes aclamados como Arthur Bispo do Rosário e Casa de Alice.

Formado em cinema, Quirino também se dedica a projetos autorais. Em 2023, dirigiu e produziu o documentário O Triângulo de Tebas, sobre a diáspora africana na arquitetura de São Paulo. "É importante mostrar o negro como criador, não apenas como mão de obra", defende.

Para 2026, o ator prepara dois projetos pessoais: um para o cinema e outro para o teatro. Luciano Quirino prova que, longe de se acomodar, está sempre em busca de novos desafios – e, acima de tudo, de histórias que importam. "O que me move é poder contar narrativas que ressignificam o lugar do negro na arte e na sociedade", conclui o artista.