Rafa Kalimann faz declaração de aniversário emocionante para Nattan: "Tem aura diferente"

Rafa Kalimann celebrou o aniversário de Nattan com uma declaração emocionada nas redes sociais. O cantor completou 27 anos nesta segunda-feira (18/8) e, para comemorar, o casal viajou para Orlando, onde aproveitaram os parques e prepararam o enxoval da filha, Zuza.

Em sua postagem, Rafa descreveu Nattan como alguém com uma energia única: "Natanael tem algo raro e indecifrável, tem uma aura diferente, uma luz compartilhada pelo sorriso fácil, largo e verdadeiro." Ela destacou também sua autenticidade e presença marcante: "Ele é casa cheia, no volume máximo, pessoa colorida de vida, autêntico e sem medo algum de ser, de existir e de ocupar."

A influenciadora também ressaltou a fé e humildade do cantor: "Um filho bem amado de Deus, fiel com Ele. Tem humildade na alma." Além disso, ela expressou gratidão pela parceria e apoio de Nattan durante a gestação: "A alegria diária dele me ajudou a reacender, a voltar para a essência."

O casal compartilhou momentos especiais em Orlando, celebrando não apenas o aniversário de Nattan, mas também a expectativa da chegada de Zuza, fortalecendo ainda mais os laços familiares.