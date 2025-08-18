Marina Ruy Barbosa aparece pela 1ª vez caracterizada como Suzane von Richthofen

Foi divulgad,o nesta segunda-feira (18/8), o teaser da série Tremembé do Prime Vídeo, que terá a atriz Marina Ruy Barbosa interpretando Suzane von Richthofen.“Eu não tenho mais família, não tenho mais mãe. Eu tenho certeza que se ela estivesse viva, ela viria me visitar. Às vezes, eu sinto que ela me protege aqui dentro. Sinto uma falta dela. No domingo, as minhas amigas recebem visita dos pais, e eu não recebo visitas de ninguém, isso é triste”, declara a personagem no vídeo divulgado.
“Ela chocou o país inteiro. Agora, você vê o que vem depois. Esse e outros crimes que pararam o Brasil se encontram em Tremembé. Em breve, no meu streaming”, disse a plataforma de streaming sobre a série que ainda não tem data de estreia.
A obra que vai contar as histórias de criminosos conhecidos. Além de Marina Ruy Barbosa, Anselmo Vasconcelos (Roger Abdelmassih), Carol Garcia (Elize Matsunaga), Lucas Oradovschi (Alexandre Nardoni) e Bianca Comparato (Anna Carolina Jatobá) estão presentes no elenco.
Estagiária sob supervisão de Ana Raquel Lelles
Saiba Mais
Por Ana Luiza Dutra
postado em 18/08/2025 19:53