Encontro de Literatura Fantástica chega à Biblioteca Nacional de Brasília

O Encontro de Literatura Fantástica (Elifant) terá a terceira edição realizada neste sábado (23/8), das 10h às 11h30 e das 14h às 18h, na Biblioteca Nacional de Brasília. Com entrada gratuita, o ELIFANT é voltado a escritores e leitores de literatura especulativa, fantasia, ficção científica e horror, além de pesquisadores e estudantes.

Leia também: Taylor Swift revela o “cupido inesperado” de seu romance com Travis Kelce

O evento tem como objetivo criar um espaço dedicado à valorização da literatura especulativa brasileira. Ele reúne escritores, pesquisadores, editores e leitores com a intenção de debater o futuro da literatura de fantasia, ficção científica e horror no Brasil, especialmente no Cerrado.

Leia também: Fernanda Rodrigues revela retorno de câncer de pele; conheça riscos e prevenção

Durante a manhã, a programação apresentará um pitching literário, das 10h às 11h30. A atividade irá propor um diálogo entre a literatura e a produção audiovisual, abrindo espaço para adaptações de obras especulativas. Rodrigo Campos, da Itapeti Filmes; Fábio M. Barreto, cineasta e escritor e Gabriela Colicigno, agente literária, estarão presentes no bate-papo.

Leia também: Taylor Swift provoca fãs com nova era colorida

Já das 14h às 18h, serão realizadas mesas de debates. Anne Quiangala, Claudine Duarte, Duda Falcão são algumas das convidadas da atividade. Temas como a criação de mundos e de personagens e o panorama atual da literatura no país serão abordados nas mesas de debate. Além disso, o Elifant publicará, durante o evento, a coletânea de contos de literatura especulativa O Fantástico no cerrado.

Leia também: Paola Carosella comenta sobre boatos de romance com Fogaça e Ana Paula Padrão

Serviço

3ª edição do ELIFANT – Encontro de Literatura Fantástica

Neste sábado (23/8), das 10h às 11h30 e das 14h às 18h, na Biblioteca Nacional de Brasília – Esplanada dos Ministérios, Brasília-DF. Entrada gratuita.