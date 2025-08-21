Boletim de hospital atualiza sobre o estado de saúde de Luis Fernando Verissimo

Escritor tem doença de Parkinson e problemas cardíacos. Em 2021, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e, no ano seguinte, precisou ser submetido à implantação de um marcapasso - (crédito: Bruno Veiga/Divulgação)

O escritor Luis Fernando Verissimo, 88 anos, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS), conforme o novo boletim médico divulgado pela unidade de saúde na tarde testa quinta-feira (21/8). O estado de saúde do cronista é considerado grave.

Verissimo está hospitalizado há quatro dias, desde que o primeiro boletim médico foi divulgado, no domingo (17/8). O cronista foi internado para tratamento de uma pneumonia.

O escritor tem doença de Parkinson e problemas cardíacos. Em 2021, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e, no ano seguinte, precisou ser submetido à implantação de um marcapasso.

Filho do também escritor Érico Verissimo, Luis Fernando construiu uma carreira multifacetada e prolífica. Autor de mais de 80 livros, atuou como cartunista, tradutor, roteirista, publicitário, revisor, dramaturgo e romancista.

Entre suas obras mais conhecidas estão As Mentiras que os Homens Contam, O Popular: Crônicas ou Coisa Parecida, A Grande Mulher Nua e Ed Mort e Outras Histórias. Seu estilo bem-humorado e crítico o consagrou como um dos principais nomes da literatura e do jornalismo brasileiro contemporâneo.

