Miá Mello traz 'Mãe Fora da Caixa' ao Teatro UNIP neste fim de semana

Miá Mello chega ao Teatro da UNIP neste final de semana - (crédito: Divulgação)

O Teatro UNIP recebe, neste sábado (23/8) e no domingo (24/8), o espetáculo Mãe fora da caixa, com entrada a partir de R$25. Estrelada por Miá Mello, a peça é inspirada no best-seller Homônimo, de Thaís Vilarinho, e tem direção de Joana Lebreiro. Cláudia Gomes assina o roteiro, que trata com leveza os dilemas que envolvem a maternidade real.

Leia também: Morre Brent Hinds, ex-guitarrista e cofundador do Mastodon, aos 51 anos

Miá Mello comemora o sucesso do espetáculo, em cartaz há cinco anos. Com mais de 200 apresentações, a peça já foi vista por mais de 120 mil espectadores. “Ao longo de cinco anos fazendo esse espetáculo, revi muitos conceitos como mãe e mulher, por isso estar em cena falando um texto que sempre foi muito potente pra mim é ainda mais relevante, ainda mais agora que a peça virou até filme”, diz Miá, em material de divulgação.

Leia também: Palo, entenda o significado do nome do filho de Mariana Rios

Um dos propósitos da peça é a capacidade de identificação com o público. Miá procura estabelecer um tom confessional de quem parece contar histórias pessoais e envolve a plateia em risos e lágrimas, com momentos de cumplicidade e interação.

Leia também: Taylor Swift resgata glamour das showgirls em álbum

Na trama, uma mulher, que já tem uma filha de 7 anos, aguarda ansiosa, no banheiro, o resultado de um novo teste de gravidez. “A grande sacada da peça, para mim, se passa nesses cinco minutos em que a protagonista está no banheiro. São instantes em que cabe uma vida inteira, o mundo de pensamentos, as lembranças, os pensamentos contraditórios. É isso que acontece na cabeça e no coração de uma mãe e que tentamos trazer para a encenação”, revela a diretora Joana Lebreiro, em entrevista divulgada.

Serviço

Mãe Fora da Caixa

No sábado (23/8), às 17h e 20h, e no domingo (24/8), às 17h30 e 19h30, no Teatro da UNIP (913 Sul). Ingressos: a partir de R$70, vendidos no Sympla. Não indicado para menores de 12 anos.