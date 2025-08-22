Telambulante apresenta desfile em comemoração ao Dia Internacional da Moda

Após desfile na Rodoviária do Plano Piloto, Telambulante se apresenta no Interfashion Brasília - (crédito: Divulgação)

O coletivo Telambulante apresentou, nesta quinta-feira (21/8), Dia Internacional da Moda, um fashion film de Tarcisio Boquady, durante o evento Interfashion Brasília. Além disso, neste domingo (24/8), ainda no Interfashion, a marca irá realizar um desfile às 14h30.

O documentário de Tarcisio retrata o desfile das peças confeccionadas durante oficinas realizadas pelo coletivo com artistas brasilienses. O desfile foi realizado na Rodoviária do Plano Piloto, em agosto deste ano. Ele dialoga com a arquitetura da cidade, discutindo as ruas como parte da expressão do corpo. O filme pode ser acessado pelo Instagram do Ministério da Cultura.

A marca tem como objetivo valorizar a arte como ferramenta de expressão, identidade e transformação social. O desfile de domingo (24/8) contará com o fundador da marca e com os artistas que colaboraram para o desfile da Rodoviária. Após o evento, as peças exclusivas estarão disponíveis para venda no site da marca.

Serviço

Desfile da Telambulante

Neste domingo (24/8), às 14h30, no estacionamento 11 do Parque da Cidade. Entrada gratuita. Livre para todos os públicos.