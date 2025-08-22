InícioDiversão e Arte
Alane Dias fala sobre namoro com filho de Preta Gil após morte da cantora

A influenciadora e ex-BBB atualmente namora com o cantor Francisco Gil

Alane Dias, ex-participante do BBB 24, abriu o coração sobre as transformações que ocasionaram em sua vida pessoal ao longo dos últimos meses, em que oficializou seu namoro com o cantor Francisco Gil, filho de Preta Gil (1974-2025) e Otávio Muller.

Em entrevista à revista Quem, a influenciadora digital comentou acerca da decisão do casal em se manter longe dos holofotes. "Não sei se tivemos medo da exposição no começo, mas somos discretos. E isso é uma coisa que nós temos em comum. Coincidiu de nós sermos assim", declarou.

Ainda que vivam o romance marcado pela discrição, Alane Dias não consegue fugir dos flagras, e, inclusive, a primeira vez que ela e Francisco Gil foram vistos juntos em público, em maio deste ano, foi registrada por um fotógrafo.

"Quando você sente que a sua privacidade está sendo invadida de alguma forma, é estranho de primeira. E até essa palavra que usam, ‘flagrada’, parece que você tá sendo vista fazendo alguma coisa errada. Como se na época eu não fosse uma mulher solteira, vivendo a minha vida. Estive em um programa que era assistida por 24 horas por dia. Então é normal as pessoas sentirem curiosidade também", disse a ex-BBB.

