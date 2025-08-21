Georgina Rodríguez, noiva de Cristiano Ronaldo, posa de biquíni e mostra boa forma

Em uma das imagens, ela aparece de biquíni vermelho refletida em uma janela, aumentando ainda mais a repercussão das postagens - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Georgina Rodríguez, noiva de Cristiano Ronaldo, chamou atenção nesta semana ao compartilhar cliques de sua rotina em Yanbu, cidade portuária da Arábia Saudita. Durante um passeio de bicicleta ao pôr do sol, a influenciadora surgiu com um look esportivo justo que realçava sua boa forma, recebendo elogios de seguidores e amigas famosas.

Em uma das imagens, ela aparece de biquíni vermelho refletida em uma janela, aumentando ainda mais a repercussão das postagens. Nos comentários, as reações foram calorosas. Karoline Lima descreveu Georgina como uma "deusa", enquanto Jena Frumes reagiu com um "Wow wow wow".

Entre os internautas, não faltaram mensagens de admiração: "Que sortudo o namorado" e "De verdade, de verdade, ela é uma deusa" foram algumas das declarações. Outros seguidores brincaram com a ideia de acordar ao lado da influenciadora todos os dias, exaltando seu charme e elegância.

A semana também marcou um momento especial na vida da modelo: Georgina anunciou que foi pedida em casamento por Cristiano Ronaldo. Juntos desde 2016, eles já têm dois filhos biológicos, Bella Esmeralda e Alana Martina, e ela ainda cria os enteados Cristiano Jr., Eva e Matteo, frutos de barrigas de aluguel. O jogador presenteou a noiva com um anel de diamante em corte oval avaliado entre R$ 10 e R$ 21 milhões.