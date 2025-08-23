Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (23/8)

COMO AS COISAS SÃO - Data estelar: Lua Nova em Virgem.



Todas as graças que a vida disponibiliza estão aí, ao alcance, enquanto nossa humanidade anda mal-humorada porque a cada dia suas experiências e percepções se distanciam mais de como ela pensa que tudo deveria ser.



O excesso de “como tudo deve ser” na arquitetura mental de nossa humanidade estraga toda a festa, que continua se desenvolvendo à revelia do mau humor que isso lhe provoca, e do qual só poderia emergir decidindo se abrir à vida e ampliar sua capacidade de percepção.



Ampliando o entendimento, em vez de se contrariar por nada ser “como deveria ser”, nossa humanidade se integraria a conjuntos cada vez mais sofisticados e inclusivos de experiência, e assim sua busca de espiritualidade deixaria de ser um dogma ao qual se encaixar para se transformar na vívida experiência de “como as coisas são”.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

Os instrumentos e estratégias que você tem usado sempre para obter certos resultados, na época atual não brindam com o mesmo, portanto, chegou a hora de inovar e de testar novas habilidades disponíveis.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

Em muitos casos, as contrariedades que nos afetam o humor de forma negativa, com o tempo se mostram como o melhor que poderia ter acontecido, nos salvando de trapalhadas infames. Tenha isso em mente neste momento.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

Deixar de lado o que está em andamento e sair em busca de novidades pareceria algo interessante, porém, nesta parte do caminho seria sábio de sua parte persistir no caminho traçado, antes de mudar tudo de novo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):



Gostaríamos de ter tudo sob nosso controle, mas sabemos que, apesar do desejo, há uma realidade maior na qual estamos inseridos, e que essa, por estar fora do alcance de nossa compreensão, age de formas estranhas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):



As surpresas e imprevistos que acontecerem não hão de apequenar sua alma, por não ter controle sobre os fatos. Ao contrário, você precisa pegar impulso em todas essas condições e conduzir tudo de acordo com sua vontade.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):



É bom você se preparar para mudanças súbitas de rumo, pois assim aproveitará ao máximo as condições atuais, que para a maioria das pessoas parecerão negativas, mas que sua alma poderá aproveitar para consolidar seus planos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):



Depender da sorte é temerário, mas há momentos em que não há outra saída e se torna legítimo tomar uma atitude arriscada dessas. Você saberá até que ponto entrega seu destino nas mãos da caprichosa sorte. Você saberá.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):



Como as pessoas são voláteis e você anda dependendo do que elas fizerem ou deixarem de fazer, o cenário anda bastante atrapalhado. Porém, se você não se preocupar excessivamente com isso, verá que tudo dará certo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):



O cenário anda muito instável e isso você perceberá através das trapalhadas que as pessoas próximas e distantes cometem, afetando o bom andamento de seus planos. Não se importe com isso, porque vai passar. Em frente.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):



Os convencimentos são importantes, porque norteiam os passos e servem de fundamento para tudo que você constrói na vida. Porém, os convencimentos precisam ser passados em revista de tempos em tempos também.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):



Aquilo que era apenas uma suspeita se transforma numa realidade evidente diante de seus sentidos. Agora sua alma terá de decidir o que vai fazer com essas informações que modificam substancialmente os planos traçados.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):



Hoje é um daqueles dias em que aquilo que é esperado não acontece enquanto o que seja inesperado tem todas as chances de acontecer. Desfrutar ou não disso depende inteiramente de sua capacidade de se surpreender.

