Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (25/8)

O EGO TRANSTORNADO - Data estelar: Vênus ingressa em Leão em trígono com Saturno.



Do Uno viemos todos e por isso somos todos únicos, honrando a íntima relação que há entre o macro e o microcosmo, portanto, temos todos direito a sermos egoístas e a imaginar que o Universo gira em torno de nossos umbigos, mas que tenhamos direito não significa que estejamos usando com sabedoria esse superpoder que é o Ego.



Se somos um Ego transtornado, irradiaremos transtornos a todas as pessoas com que nos relacionamos, muitas das quais fazem o mesmo também, constituindo essa realidade social transtornada que percebemos.



Pois bem, da mesma forma com que a respiração acontece naturalmente, mas podemos também intervir nela para a desacelerar ou suprimir temporariamente, podemos também intervir decisivamente para recalcular a rota transtornada de nossos Egos e o conduzir a um melhor destino.





Áries (nascimento entre 21/3 a 20/4):



Estar com o controle na mão dá certa medida de segurança, porém, essa medida há de ser monitorada com sabedoria, porque senão sua alma vai relaxar demais e aí algumas pessoas mal-intencionadas se aproveitarão disso.

Touro (nascimento entre 21/4 a 20/5):



Invoque a presença de espírito para aguentar o tranco desses dias, já que, apesar de você fazer manobras eficientes e garantir certa medida de controle, muitas coisas estão fora de seu alcance. Conviva com isso.

Gêmeos (nascimento entre 21/5 a 20/6):



É importante ter razões vigorosas e conceitos claros, porém, mais importante ainda é você manter a mente aberta e ampla para perceber o quanto as coisas andam mudando com rapidez, e se adaptar a essas mudanças.

Câncer (nascimento entre 21/6 a 21/7):



As relações que você anda cultivando darão bons resultados, mas isso não quer dizer que todas essas pessoas passarão a fazer parte de sua vida, porque algumas delas não são do tipo que sua alma aprecia. Não importa.

Leão (nascimento entre 22/7 a 22/8):



Tenha em mente que, apesar de você estar fazendo o certo, algumas pessoas não conseguem enxergar nada além do que elas pretendem, e parece que os planos delas não seriam os melhores possíveis. Mantenha firme a mão no leme.

Virgem (nascimento entre 23/8 a 22/9):



Os pressentimentos não podem ser comprovados de imediato, mas transmitem uma segurança que agrada à alma e que serve para poder relaxar um pouco das tensões das semanas anteriores. Cultive com carinho os pressentimentos.

Libra (nascimento entre 23/9 a 22/10):



Todas as concessões que você anda fazendo não significam que os resultados serão desfavoráveis, porém, é importante você não insistir demais em controlar qualquer coisa que o valha. Siga pelo caminho com serenidade.

Escorpião (nascimento entre 23/9 a 21/11):



As memórias traumáticas de outros tempos se atualizam, mas não quer dizer que você deva desconfiar que vai acontecer tudo de novo. Os medos enganam, porque parecem fresquinhos, mas são memórias antigas apenas.

Sagitário (nascimento entre 22/11 a 21/12):



A parte mais difícil, que é convencer as pessoas a seguirem seus passos, já foi superada, porém, a partir de agora começa outra dificuldade, a manutenção das pessoas para que elas não se distraiam. Em frente.

Capricórnio (nascimento entre 22/12 a 20/1):



Para ganhar dinheiro, é preciso investir dinheiro, não há como evitar esse movimento. A não ser que você queira depender da caprichosa sorte, não há como ser diferente, invista dinheiro para ganhar dinheiro.

Aquário (nascimento entre 21/1 a 19/2):



Andam acontecendo coisas demais para você entender direito sua posição e qual seria a melhor atitude diante desse cenário. Procure manter a lucidez para não tomar decisões precipitadas nem fazer concessões.

Peixes (nascimento entre 20/2 a 20/3):

É impressionante como, apesar de você andar fazendo tudo direito, tudo que está ao seu alcance, ainda assim a angústia aperta a garganta e se apropria de qualquer motivos para isso. A angústia é sua maior inimiga.