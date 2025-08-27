Sony e Xbox trocam e lançam jogos exclusivos pela primeira vez

A rivalidade entre plataformas sempre foi um dos fortes pilares da indústria dos games, no início entre Sega e Nintendo e depois entre Sony e Microsoft. Mas ao que parece, a guerra de consoles pode ter encontrado seu fim. A gigante japonesa e a tecnológica norte-americana trocaram títulos exclusivos pela primeira vez na história. Esta terça (26/8) marca a chegada de Helldivers 2 para o Xbox Series X|S e o lançamento de Gears of War: Reloaded para o PlayStation 5.

Um poderoso chamariz entre os consoles sempre foi a sua biblioteca de jogos, com muitos sendo exclusivos para suas devidas plataformas, mas parece que a Sony tem ficado cada vez mais flexível com a ideia de seus jogos estarem presentes em mais plataformas, com muitos exclusivos já presentes no PC. E agora um dos jogos com comunidade mais forte dos últimos tempos, Helldivers 2 chega ao console da Microsoft prometendo levar a experiência de igual importância para o jogador. No jogo, você controla um soldado patriota que devota sua vida a derrotar a ameaça dos insetos alienígenas para a vida pacífica das pessoas pela galáxia.

Já do outro lado, a Microsoft depois de migrar muitos dos seus serviços para o PC tornou praticamente todos os seus títulos possíveis de jogar tanto em seu console, quanto no computador. E no caso de Gears of War, o lançamento do jogo no PlayStation 5 marca um importante passo das empresas, já que o título fazia parte do hall de exclusivos e era carro chefe de lançamento de novos consoles. Gears traz Marcus Fênix e sua equipe militar lutando contra a invasão dos Locust, uma espécie subterrânea que iniciou uma guerra contra os humanos depois deles invadirem seu planeta.

Helldivers 2 está disponível para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Gears of War: Reloaded está disponível para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

