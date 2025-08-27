Quinta edição do Festival Canto a Canto recebe Roberta Sá no sábado

Roberta Sá se apresenta na Casa do Cantador neste sábado (30/8) - (crédito: Thaty Aguiar)

A quinta edição do Festival Canto a Canto será realizada neste sábado (30/8), na Casa do Cantador. O evento gratuito começará às 16h e contará com sete atrações, dentre elas, a cantora Roberta de Sá. O festival busca celebrar a diversidade musical brasileira.

Leia também: Bruce Willis perdeu habilidades de fala, revela esposa

O festival idealizado por Rosângela Dantas terá a participação de artistas de diversas vertentes da música popular. Farão apresentações Caco de Cuia, Valerinho Xavier, Paulo Araújo e Morão de Privitina, Tereza Lopes, Alberto Salgado e o DJ Kazuza. O destaque da noite será Roberta Sá.

Leia também: Paul Gallagher, irmão mais velho dos astros do Oasis é acusado de estupro

A cantora Roberta Sá apresentará o show Tudo o que cantei sou. O show celebra as duas décadas de carreira da artista, que será acompanhada por Alaan Monteiro, no bandolim, e Gabriel de Aquino, no violão. O repertório reúne músicas autorais e interpretações de músicas compostas por Teresa Cristina, Adriana Calcanhotto e Marina Íris, celebrando a produção musical feminina.

Leia também: Pedro Almodóvar pede que governo espanhol rompa totalmente com Israel

Roberta nasceu em Natal e foi radicada no Rio de Janeiro desde a infância. Durante a carreira, ela já se apresentou ao lado de nomes consagrados da música nacional, como Chico Buarque e Gilberto Gil, além de Alcione e Martinho da Vila. Ela já foi indicada ao Grammy Latino.

Leia também: 'Shinobi: Art of Vengeance' combina combate intenso e design moderno

Serviço

Festival Canto a Canto

Neste sábado (30/8), a partir das 16h, na Casa do Cantador (St. N Quadra 32 Área Especial G - Ceilândia). Entrada gratuita. Livre para todos os públicos

Leia também: Britney Spears quebra silêncio e fala sobre dor familiar

Confira programação completa:

16h - durante todo o evento: DJ Kazuza (MPB e Charme)

17h – Caco de Cuia

18h – Valerinho Xavier (viola e cavaquinho)

19h – Paulo Araújo & Morão de Privitina (música regional)

20h – Teresa Lopes (samba)

21h – Alberto Salgado (MPB)

22h – Roberta Sá e banda – Tudo o que Cantei Sou