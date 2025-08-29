Estrutural recebe a segunda edição do festival Territórios Ballroom

"Para quem vive na Cidade Estrutural, o Surrealismos Ballroom significa também mostrar que aqui existe cultura viva e que temos e somos potência criativa", reflete Ronnalty Batista. - (crédito: Divulgação)

“Espaço de visibilidade, acolhimento e afirmação das nossas identidades como pessoas LGBTQIAPN+”. Essa é a proposta do Territórios Ballroom — Surrealismos Ballroom segundo seu idealizador, Ronnalty Cordeiro Batista, que é também curador do evento marcado para esta sexta-feira (29/8) e sábado (30/8), a partir das 18h, na Cidade Estrutural. A iniciativa promove competição de performances com R$ 10 mil em prêmios, distribuídos em mais de 20 categorias. Oficinas de prevenção em saúde e shows também compõem o evento.

As ballrooms Divina Ball e a Super Ball 2, uma em cada dia de evento, são desfiles que mesclam dança, música e performance. “Para mim, a ballroom desperta a capacidade de enxergar dentro de mim toda imensidão do que eu sou e tornar isso arte, performance”, compartilha a artista Vênus Cyclone. Inspiradas pelo surrealismo, como propõe o festival, as categorias da competição celebram diferentes identidades.

“O evento fortalece o sentimento de pertencimento, valoriza nossos artistas, movimenta a economia local e coloca a Estrutural no mapa da diversidade cultural. É uma grande celebração, que transforma a forma como a cidade é vista e como nós a vemos”, afirma Ronnalty Cordeiro Batista, que mora na Estrutural.

A iniciativa, que também reúne debates a respeito de saúde sexual, prevenção e enfrentamento ao HIV/AIDS, é apoiada pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/DF).

Serviço

Territórios Ballrom — Surrealismos Ballroom

Nesta sexta-feira (29/8) e sábado (30/8), a partir das 18h, no Galpão Central (Cidade Estrutural). Entrada gratuita. Classificação indicativa 16 anos.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel