Labubu de A-Z: conheça a nova coleção de chaveiros com letras do alfabeto

A nova coleção da Pop Mart traz os Labubus, os populares bonecos do artista Kasing Lung, em um novo formato: chaveiros com letras do alfabeto. A novidade foi lançada nesta sexta-feira (29/8), aumentando a coleção dos monstrinhos.

A nova linha tem 26 chaveiros, um para cada letra do alfabeto, e segue o formato característico de venda da marca, as “blind box". Isso significa que a escolha do item é feita de forma aleatória, adicionando um suspense para a compra. A venda foi dividida em duas partes: uma para as letras de A a M e outra para as letras de N a Z. Cada chaveiro tem o preço de US$ 18,99 (R$ 103,07).

A coleção já está disponível no mercado internacional, mas os colecionadores brasileiros enfrentam um problema: o site oficial da Pop Mart no Brasil está temporariamente fora do ar.





A febre dos Labubu’s, que começou no mercado asiático, conquistou rapidamente o mundo com os designs únicos e coleções temáticas que incluem desde o clássico Labubu até parcerias com grandes marcas. A popularidade da marca está crescendo diariamente, transformando os bonecos em um ícone da cultura pop contemporânea.

A nova coleção de chaveiros de letras promete ser um sucesso, permitindo que os fãs não apenas colecionem, mas também criem palavras e mensagens com os itens. A expectativa para os colecionadores brasileiros é de que a Pop Mart resolva as atualizações e manutenções no site brasileiro para que a coleção possa chegar oficialmente ao país e atender a demanda dos apaixonados por Labubu.

