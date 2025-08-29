InícioDiversão e Arte
NOVOS LABUBU'S

Labubu de A-Z: conheça a nova coleção de chaveiros com letras do alfabeto

Nova coleção promete conquistar os colecionadores ao redor do mundo, com chaveiros com letras do alfabeto

Nova coleção de Labubu em forma de chaveiros - (crédito: Reprodução/Instagram/@popmart)
Nova coleção de Labubu em forma de chaveiros - (crédito: Reprodução/Instagram/@popmart)

A nova coleção da Pop Mart traz os Labubus, os populares bonecos do artista Kasing Lung, em um novo formato: chaveiros com letras do alfabeto. A novidade foi lançada nesta sexta-feira (29/8), aumentando a coleção dos monstrinhos.

A nova linha tem 26 chaveiros, um para cada letra do alfabeto, e segue o formato característico de venda da marca, as “blind box". Isso significa que a escolha do item é feita de forma aleatória, adicionando um suspense para a compra. A venda foi dividida em duas partes: uma para as letras de A a M e outra para as letras de N a Z. Cada chaveiro tem o preço de US$ 18,99 (R$ 103,07).

A coleção já está disponível no mercado internacional, mas os colecionadores brasileiros enfrentam um problema: o site oficial da Pop Mart no Brasil está temporariamente fora do ar.

A febre dos Labubu’s, que começou no mercado asiático, conquistou rapidamente o mundo com os designs únicos e coleções temáticas que incluem desde o clássico Labubu até parcerias com grandes marcas. A popularidade da marca está crescendo diariamente, transformando os bonecos em um ícone da cultura pop contemporânea.

A nova coleção de chaveiros de letras promete ser um sucesso, permitindo que os fãs não apenas colecionem, mas também criem palavras e mensagens com os itens. A expectativa para os colecionadores brasileiros é de que a Pop Mart resolva as atualizações e manutenções no site brasileiro para que a coleção possa chegar oficialmente ao país e atender a demanda dos apaixonados por Labubu.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori

Maria Luiza Campelo

Jornalista em formação, tem interesse especial por moda, esporte e cultura. É estagiária do site do Correio Braziliense.

Por Maria Luiza Campelo
postado em 29/08/2025 16:19
