Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (2/09)

DISTANCIAMENTO DA FANTASIA



Data estelar: Mercúrio ingressa em Virgem.



As chances de entendimento e concordância se estreitam cada vez mais, porque infelizmente não vivemos numa época em que a solidariedade, a colaboração mutua e a cooperação sejam objetivos prioritários dos governos do mundo, que apenas buscam explorar a ignorância voluntária dos seres humanos, mediante o pertinente entretenimento.

O maior serviço que alguém pode individualmente oferecer diante desse cenário catastrófico para a civilização é aproveitar os fracassos e decepções que inevitavelmente todos experimentamos, para tomar impulso e se dirigir intencionalmente a esse Algo Superior que vagamente chamamos de Divino, sem se encaixar em nenhum dogma, mas o tratando como uma realidade à qual nos aproximamos na mesma medida em que nos distanciamos da fantasia que tanto nos entretém e mantém ignorantes.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Se tudo pudesse acontecer na velocidade do pensamento seria uma maravilha, só que não. Os pensamentos humanos são todos atrapalhados e parecem um tropel de cavalos desbocados. Ainda é melhor que seja tudo lento.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se nada é como você tinha intenção que fosse, em vez de começar uma longa litania de queixas e choros, procure se erguer rapidamente sobre as cinzas do que um dia foi saudade e continuar em frente com o jogo da vida.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As promessas precisam começar a se converter em obras consumadas, porque senão a alma voltará a se sentir frustrada, por ter tantas ideias, mas nada demais nem de menos acontecer. Passe as ideias à prática com alegria.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Seguro não é absolutamente nada, tenha certeza disso. Porém, a alma não consegue transitar por entre o céu e a terra sem certa medida de segurança, por isso, vai se agarrando ao que por ventura parecer assim, seguro.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Mexer em certas coisas vai produzir respostas bastante atravessadas, porém, é preciso agir de acordo com a necessidade, e não se orientando pelo desejo de que tudo continue em paz. A paz só virá depois.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Mesmo que você pretenda manter seu jogo escondido, algo as pessoas vão perceber e é até melhor que aconteça assim, porque seu jogo precisa da colaboração delas para se realizar. Abrir um pouco o jogo é necessário.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Esperar que as pessoas se entendam espontaneamente é pedir demais da vida, é preciso intervir e aceitar que a cada intervenção que você fizer, aparentemente o conflito recrudescerá. Porém, depois haverá entendimento.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Poderia ser tudo mais fácil? Poderia! Nossa humanidade, porém, ainda enfia os pés pelas mãos e se atrapalha toda, pretendendo ir além do seu alcance atual. Procure agir dentro do que seja pertinente e possível.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Sua mente se projeta firme, forte e alegre a um futuro maravilhoso, mas enquanto isso acontecem coisas que são produto de um passado que ainda não foi devidamente resolvido, e que precisam de sua atenção.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Tome seu tempo, siga seu ritmo, evite ceder às pressões da ansiedade, que encarnam na forma das pessoas que ficam reclamando ao seu redor. Nada precisa ser feito com pressa, mas com sabedoria e muita economia.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Poucas são as pessoas que expressam orientações sábias e consistentes. Porém, todas as pessoas se dedicam a isso, como se pudessem orientar outrem melhor do que elas orientam a si mesmas. Preste atenção nisso.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Voltar ao jogo não é fácil, depois de ter passado tanto tempo se convencendo de estar fora desse. Sua alma precisa assumir o lugar de protagonismo novamente, porque a vida continua e você faz parte do jogo dela.