Companhia YinsPiração Poéticas anuncia sessões extras para Fahrenheit

A companhia YinsPiração Poéticas Contemporâneas anunciou mais um fim de semana de apresentações de FAHRENHEIT – Cantos e Contos de João de Ferro, no Venâncio Cultural. As sessões extras serão nesta sexta (5/9) e no sábado (6/9), às 20h, e domingo (7/9), às 18h, dentro da programação do Cena Contemporânea. Os ingressos custam a partir de R$22,50 e são vendidos no Sympla.

Leia também: Tatuador Taiom inaugura exposição sobre o subconsciente nesta sexta (5/9)

Com direção e dramaturgia de Luciana Martuchelli, o espetáculo reúne 10 homens em uma experiência imersiva e emocionante, feita com relatos biográficos sobre como eles aprenderam ou foram ensinados a “ser homem”. No palco, o grupo convida o público a um mergulho que questiona estereótipos, rompe silêncios, ressignifica masculinidades e reafirma a máxima que atravessa a montagem: “O que nos une é mais importante do que o que nos separa.”

Leia também: 5º Festival Brasileiro de Teatro de Terreiro começa no domingo (7/9)

Em entrevista divulgada, Ilka Teodoro, curadora do Venâncio Cultural, diz que a temporada de Fahrenheit no Venâncio Cultural é fruto de uma parceria com a Cia Ynspiração e consolida o compromisso da gestão do espaço com a diversas gerações de atrizes e atores e a vocação de ser um ponto de incentivo à cultura do DF. “A escolha da peça para o festival Cena Contemporânea celebra esse encontro. É um espetáculo delicado, sensível e bonito. Um excelente instrumento de reflexão sobre nossas heranças masculinas”, explica.

Serviço

FAHRENHEIT – Cantos e Contos de João de Ferro

Sexta (5/9) e sábado (6/9) às 20h e no domingo (7/9) às 18h, no Venâncio Cultura (Térreo do Venâncio Shopping ao lado da Starbucks). Com entrada a partir de R$22,50 no sympla. Classificação indicativa livre.