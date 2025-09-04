Tatuador Taiom inaugura exposição sobre o subconsciente nesta sexta (5/9)

O tatuador Taiom abre a exposição Minhas visagens nos assombram nesta sexta-feira (5/9), a partir de 19h, no Estúdio Vespa, localizado na 205 Norte. O projeto apresenta desenhos, pinturas, gravuras e tatuagens, além de conversa com o artista mediada por Derik Sorato e DJ Selectta KBC. A entrada é gratuita.

A mostra faz parte da série Visagens, que relaciona temas do subconsciente, sentimentos e do oculto. O nome do projeto se refere ao sobrenatural, vultos ou seres místicos, conforme crenças amazônicas.

Taiom é natural de Brasília, mas criado em Belém. Em suas obras, trata principalmente das memórias, aproximando sentimentos cotidianos. Em 2024, o artista também participou do projeto TATUAGEM: Arte, Cultura e Mediação de Mundos, que ofereceu oficinas para menores de idade em situação de vulnerabilidade social. Durante cinco semanas, os jovens receberam instruções do manuseio de equipamentos profissionais de tatuagem em pele sintética, e produziram desenhos que foram expostos entre as turmas.

Serviço

Minhas Visagens Nos Assombram

De Taiom. Sexta-feira (5/9), às 19h, no Estúdio Vespa (205 Norte). Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.