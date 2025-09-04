5º Festival Brasileiro de Teatro de Terreiro começa no domingo (7/9)

A quinta edição do Festival Brasileiro de Teatro de Terreiro será realizada a partir deste domingo (7/9) até dia 14 de setembro. O evento ocupará a sede do Fuá do Seu Estrelo, na 813 sul. A programação reúne espetáculos e rodas de conversa, e busca celebrar a produção teatral popular. O evento é gratuito e sujeito à lotação, mediante retirada de ingressos pelo Sympla no dia anterior ao espetáculo.

Estarão presentes no festival nomes da cena cultural brasiliense e nacional. Alguns dos convidados serão o Reisado de Congo do Cariri de Mestre Zé Nilton (CE), o Grupo Grial de Dança (PE), Ana Cristina Colla do Grupo Lume (SP), o coletivo Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro (DF), Boi de Seu Teodoro (DF) e a atriz e bonequeira Odília Nunes (PE).

De domingo a domingo serão apresentados diversos espetáculos, de classificações indicativas que variam de “livre para todos os públicos” a “não recomendado para menores de 16 anos”, garantindo uma programação inclusiva para todas as idades. A programação completa está disponível no site. O Festival é realizado pelo Centro Tradicional de Invenção Cultural e conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura Cultural e Economia Criativa do Distrito Federal.

Serviço

5º Festival Brasileiro de Teatro de Terreiro

Deste domingo (7/9) ao próximo domingo (14/9), no Centro Tradicional de Invenção Cultural (813 sul/Brasília). Entrada gratuita mediante retirada de ingressos pelo link.