Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (05/9)

ESTRUTURA DE SER



Data estelar: Lua cresce em Aquário.

O ser humano existe, não porque pense, como Descartes especulou, mas porque sua presença, visível e invisível, possui estrutura atômica que integra sua forma de ser ao funcionamento desse colossal e inteligente organismo que chamamos de Universo.

O mundo digital, e muito especialmente a inteligência artificial, não possuem estrutura atômica, são truques que servem para enganar a percepção humana e nós, sempre em busca de conforto, aceitamos voluntariamente ser enganados, desde que entretidos e divertidos, para abrir mão de nossas existências atômicas, as quais, evidentemente, são muito mais complexas e sofisticadas.

Platão, quando discorreu sobre as sombras da caverna, não imaginou que essas não seriam sombras, mas lindas imagens no espelho da percepção.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As palavras não são meros sons articulados na garganta, as palavras carregam consigo o poder mágico de induzir pensamentos e fundamentar ideações. É hora de passar a limpo seu vocabulário. Pense nisso.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Manter tudo em estrita organização não é um objetivo que se conquiste um dia e no seguinte sua alma possa descansar tranquila. Para manter tudo organizado é preciso investir tempo e recursos todos os dias.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Assuma o protagonismo, você precisa ser o gatilho de todas as mudanças que deseja ver em sua vida. Provavelmente você precisará de coadjuvantes, mas a liderança e sua, e também a organização ordenada de tudo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Seria impossível você abrir o jogo e construir seu destino sobre seus anseios mais profundos. O mundo, que são as pessoas, não entenderiam e se voltariam contra você. É preciso amadurecer para fazer tudo com tranquilidade.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Todas as pessoas que você precisa estão por aí, mas requerem articulação e é aí que sua alma entra. Enfrente todas as adversidades e contratempos, porque sobre essas condições a articulação se tornará possível.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A organização e o método devem prevalecer para que seus planos não sejam, mais uma vez, poeira levada pelo vento. Tudo há de ser posto em planilhas para calcular custos e procedimentos. Tudo com muito método. É assim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Abra a mente e acolha essas ideias loucas que de outra maneira não teriam cabimento, porque o futuro não é nada do que possa ser imaginado, já que a imaginação usa referências passadas, que são inúteis. Em frente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Você construiu seu destino até aqui operando de acordo com seus impulsos e emoções absolutas, mas se desenha no horizonte do futuro uma mudança bastante substancial quanto aos métodos de aproximação à vida.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Amplie o repertório de seus relacionamentos, porque transitar pelos mesmos canais e ambientes por tempo demais vai fazer com que diminuam as chances de você encontrar parceiros e parceiras para seus projetos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Os instrumentos servem para ampliar sua força e alcance, por isso são tão requisitados pela humanidade. Além dos instrumentos digitais você também precisa de alguns mecânicos e físicos. Escolha com sabedoria.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Essas ideias de novos empreendimentos podem parecer loucura no momento atual, mas precisam ser amadurecidas e planejadas devidamente, porque o que agora é loucura no dia de amanhã se tornará uma obra consumada.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Saiba que você imagina mudanças futuras, mas que serão ainda maiores do que sua imaginação. Não há como controlar o que vem por aí, todos os seres humanos precisam se acertar com o destino, do jeito que for possível.