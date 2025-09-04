Inscrições abertas para Batalha All Style, com R$ 6,5 mil em prêmios

Entre sexta-feira (5/8) e 25 de setembro, interessados em participar da competição de dança All Style podem se inscrever neste link. A batalha, a ser realizada nos dias 11 e 12 de outubro, integra o festival do Movimento Internacional de Dança (MID). São distribuídos R$ 6,5 mil em premiações: R$ 3 mil para o 1º lugar, R$ 2 mil para o 2º e R$ 1,5 mil para o 3º.

A Batalha All Style reúne diferentes estilos, sempre no formato um contra um. Nos duelos, jurados avaliam ritmo e expressão corporais. Esta é a sexta edição do torneio, pelo qual passaram mais de 200 dançarinos em locais como Rodoviária do Plano Piloto, JK Shopping, Espaço Cultural Renato Russo e CCBB.

O MID ocorre entre 2 e 19 de outubro com espetáculos internacionais, nacionais e do Distrito Federal, além de ações educativas e rodadas de negócios. A comissão organizadora do evento selecionará 32 participantes para a Batalha All Style através das inscrições enviadas por formulário via internet

Serviço

Batalha All Style – Movimento Internacional de Dança (MID)

Inscrições até 25 de setembro em formulário eletrônico.