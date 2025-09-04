CCBB faz bate-papo com Raoni Mtyktire, Beptuk Metuktire e Fernando Niemeyer

Após palestra, será realizada uma sessão de autógrafos com o Cacique. - (crédito: Arquivo )

O Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (CCBB Brasília) recebe, na terça-feira (9/9), a partir das 19h, o evento Memórias do Cacique: um diálogo com Raoni Mtyktire, Beptuk Metuktire e Fernando Niemeyer. O encontro marca o lançamento do livro Memórias do Cacique, que concretiza um desejo do Cacique Raoni. O bate-papo é uma realização do Instituto Raoni em parceria com a Companhia das Letras, com apoio do Instituto Socioambiental (ISA) e do Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN).

Ropni, aportuguesado como Raoni, pertence ao povo Mtyktire-Mbêngôkre, também conhecido como Kayapó e Txucarramãe. Cacique, pajé e cuidador de seu povo, tornou-se uma liderança que conheceu o mundo dos brancos, fez alianças pessoais e políticas, dentro e fora do Brasil e formou uma visão de mundo própria, em que mito e história convergem e revelam a complexidade do pensamento dos povos originários.

O livro foi construído a partir de entrevistas inéditas realizadas pelos netos de Raoni, entre 2020 e 2023. A entrevista foi feita em mbêngôkre. Rodeado de parentes, Raoni gravou durante dezenas de horas, em diversas sessões sobre histórias e mitos que resultaram no relato. O material foi traduzido para o português por meio de um trabalho meticuloso e extenso de uma equipe de tradutores Mebêngôkre, e a coordenação do antropólogo Fernando Niemeyer, que também supervisionou a redação e edição do manuscrito.

Serviço

Terça-feira (9/9), a partir das 19h, no Centro Cultural Banco do Brasil Brasília. Os ingressos estarão disponíveis a partir de segunda-feira (8/9), no site do CCBB ou em bilheteria física no dia do Bate-papo. Classificação indicativa livre.

