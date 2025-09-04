Fernanda Cabral homenageia Rosa Passos em show na Casa Thomas Jefferson

A cantora Fernanda Cabral se apresenta, nesta sexta-feira (5/9), às 20h, no palco do CTJ Hall da Casa Thomas Jefferson, na Asa Sul. A apresentação gratuita homenageará a cantora e compositora Rosa Passos. Roberta foi referência para o trabalho da intérprete e compositora Fernanda, principalmente no início de sua carreira.
O repertório do show reunirá músicas que ganharam visibilidade ao serem interpretadas por Rosa Passos, como Vestido de Bolero ou Vatapá. Além disso, estarão presentes composições de Fernanda, como Desenho dos Sonhos e Flor D'água, música inédita em parceria com Chico César que será apresentada pela primeira vez no show.
A cantora será acompanhada pelo violonista Leo Bleggi, o pianista André Duqueviz, o contrabaixista Luis Porto e o baterista Misael Barros. Fernanda foi premiada como melhor intérprete na categoria MPB no Prêmio da Música Brasileira no ano passado, e, em suas duas décadas de carreira, se apresentou na Europa e no Japão.
Serviço
Show Com Passos a Rosa, por Fernanda Cabral
Nesta sexta-feira (5/9), às 20h, no CTJ Hall da Casa Thomas Jefferson na 706/906 Sul. Entrada gratuita. Livre para todos os públicos.