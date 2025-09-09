Fest Rock Brasília 2025 estimula a música independente; inscreva-se

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Fest Rock Brasília. O evento celebra a força e a diversidade do rock autoral produzido no Distrito Federal e na Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno (RIDE). Organizado pelo Instituto Latinoamerica, em parceria com a Capital do Rock Produções, o festival será realizado em 4 e 5 de outubro, no Eixo Cultural Ibero-Americano, no Eixo Monumental.

As inscrições seguem até as 23h59 de hoje e serão divulgadas em 16 de setembro nas redes sociais do festival. Serão selecionadas 16 atrações que representam a pluralidade do rock local, em todas as suas vertentes do punk ao metal, do indie ao experimental. Além da visibilidade e da oportunidade de tocar num dos principais palcos culturais da cidade, cada grupo selecionado receberá um cachê de R$ 4 mil.

Idealizado para fomentar a produção autoral e profissionalizar a cena do rock local, o Fest Rock Brasília foi criado em homenagem ao Dia do Rock Brasiliense, celebrado em 27 de março e data de nascimento de Renato Russo. A direção artística do evento é assinada por Philippe Seabra, vocalista da Plebe Rude, um dos ícones do rock brasiliense.

Ao Correio, Tatá Cavalcanti, produtora executiva do festival, explica que o festival surgiu como um espaço para celebrar a diversidade do rock do DF. "Queremos promover novos talentos e dar voz a artistas que, muitas vezes, não encontram espaço na cena tradicional". A primeira edição, em junho de 2024, reuniu mais de 3,5 mil pessoas na Torre de TV.

Neste ano, o festival chega ainda mais inclusivo. O edital prevê políticas afirmativas: 50% das vagas são destinadas a bandas com mulheres em papéis de protagonismo, e 10% para Pessoas com Deficiência (PCD) em posições de destaque. Bandas compostas por pessoas negras, indígenas ou LGBTQIAP recebem pontuação extra na avaliação, como forma de reconhecimento e incentivo à diversidade no rock.

Os critérios analisados serão portfólio artístico; performance musical; plano de apresentação para o evento. Segundo Tatá, o objetivo é valorizar a qualidade artística e a criatividade. "Seja calmo ou agitado, o rock é atitude!", ressalta.

As bandas que participaram da edição de 2024 não poderão se inscrever, para garantir a renovação e a inclusão de novos nomes. A inscrição é simples, o edital tem apenas cinco páginas e foi feito com linguagem acessível. Para quem ainda está com receio de participar, Tatá diz que basta enviar o material dentro das regras. "Às vezes, o artista tem um talento que nem sabe que tem e acaba perdendo a oportunidade. O 'não' ele já tem. Então, precisa relaxar. Pega na mão de Deus e vai".

Fest Rock Brasília.

Inscrições até o hoje às 23h59, gratuitas no site do Fest Rock Brasília. Os resultados saem dia 16 de setembro nas redes sociais do evento.

