Marvel Rivals anuncia 4ª temporada com a chegada do Demolidor ao jogo

O Demônio de Hell's Kitchen e a Guerreira Celestial se enfrentam na nova temporada de Marvel Rivals. - (crédito: Reprodução/NetEase)

A nova temporada do Hero Shooter da Netease com um dos maiores heróis dos quadrinhos foi anunciada. A quarta temporada chamada de Coração do Dragon - Heart of the Dragon no original - trouxe um trailer inédito com um personagem há muito tempo solicitado pelos fãs para integrar o elenco de Marvel Rivals. A nova temporada vai introduzir novas mecânicas, modos, eventos especiais e novos Team-ups com os heróis se auxiliando por uma habilidade única.

O Demolidor aparece na nova prévia, junto com Angela, a irmã de Thor e Loki entram em conflito. O demônio de Hell’s Kitchen e a guerreira celestial estarão presentes como personagens jogáveis, a história traz mais detalhes da complexa trama multiversal de Marvel Rivals.

"Após três temporadas épicas, a tempestade no centro do Emaranhamento da Corrente Temporal varreu finalmente o antigo Oriente. As Capitais Celestiais, lideradas por K'un-Lun, não podem mais se esconder em suas dimensões de bolso. As correntes mutáveis do tempo uniram esses reinos, formando o Coração do Céu. O Dragão Imortal, Shou-Lao, jaz congelado no tempo, em sono profundo, criando a oportunidade perfeita para o Doutor Destino executar seus planos sinistros. A convergência do Coração do Céu reúne fios narrativos que vêm sendo tecidos desde a Temporada 0, como o mistério do bebê adotado pelo Punho de Ferro, que atraiu sua irmã, a Mão do Céu, outrora Assassina de Asgard, Angela. Também é revelado que o governante da Oitava Cidade, Dizang, não é outro senão o Demolidor, que sacrificou tudo na guerra entre deuses e demônios para purificar as almas dos perdidos e dar à humanidade uma chance de lutar. Com anjos e demônios envolvidos em conflito, e os planos de Doom se formando nas sombras, o destino de K'un-Lun depende de seus guardiões e se eles realmente possuem o 'Coração do Dragão'."

Angela trará toda a jogabilidade de um personagem voador no jogo com a virtude de ser um tanque — chamada de Vanguarda no título — capaz de suportar maior quantidade de dano e ser a ponta de lança do time. A personagem, originalmente da Image Comics, apareceu pela primeira vez nas histórias do Spawn, escrita por Todd Mcfarlane Neil Gaiman, após uma briga judicial de direitos autorais, Gaiman venceu o caso e vendeu a personagem para a Marvel. Angela chega no lançamento da temporada, dia 12 de setembro, e o Demolidor ainda não tem uma data confirmada para aparecer no jogo, mas deve aparecer até a metade da temporada no jogo. Não acabam aí as novidades, a NetEase anunciou que Rivals vai sair também para os donos de PlayStation 4, o jogo vai rodar com menos FPS nas versões-base do console e só até 1080p, enquanto na versão Pro, vai rodar a 60 FPS e com uma imagem de 1440p.

A quarta temporada, Coração do Dragão chega em 12 de setembro. Marvel Rivals está disponível gratuitamente para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.