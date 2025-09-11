Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (11/9)

ALIMENTO

Data estelar: Lua míngua em Touro.

Nós, os seres humanos, ocupamos um lugar na natureza que é visível e invisível ao mesmo tempo. A visibilidade é nossa personalidade objetiva e identificável por meio de um nome e de todos os números que nos vinculam à civilização, enquanto a invisibilidade é nossa alma subjetiva, conectada a esse organismo colossal que chamamos de Universo.

Tudo que existe requer alimento para se preservar em funcionamento, senão desintegra e seus componentes retornam ao repositório cósmico.

O alimento da personalidade é a comida, mas também o prestígio que conquistamos através de nossa atuação concreta, enquanto o alimento da alma é sutil, feito de emoções, sempre absolutas, de esperança, de ânimo apoiado nessas visões que chamamos de sonhos. Alimentar devidamente alma e personalidade é a tarefa nossa de cada dia.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Faça uso de tudo que estiver ao seu alcance antes de sair em busca do que pareceria faltar. Instrumentos e ferramentas de todo tipo você tem ao seu alcance, coisas que em geral acabam não sendo utilizadas. Observação.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Há um tempo certo para andar com cuidado, e há também um momento apropriado para atuar com mais atrevimento, sem se importar com a exposição, porque se as pessoas criticarem, o problema é mesmo todo delas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Se todo dia fosse surpreendente, as surpresas deixariam de fazer tanto impacto em sua alma, até chegar o dia em que você nem as perceberia. Por isso, é necessário alternar períodos de calma com os de muita comoção.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Os estados de ânimo oscilam e são temporários, e precisam ser aproveitados enquanto duram, especialmente esses que brindam com leveza e alegria, porque nesse estado de graça é possível fazer o que antes era impossível.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Agora a vida, com seus mistérios, apresenta a você situações que produzem alegria e regozijo. Desfrute tudo com sabedoria, para que a memória das coisas boas seja tão forte quanto costumam ser as lembranças ruins.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Você nunca chegará ao estado de total certeza quanto aos resultados, porque a vida é cheia de surpresas. Há momentos, contudo, em que nem se pensa nos resultados, apenas se segue o fluxo e dá tudo certo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Aquilo que é encontrado justamente quando se deixa de buscar há de ser aceito com alegria e leveza, com a certeza de que os mistérios da vida estão sempre circulando por aí, e que nos cobrem de bênçãos e graças.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Nesses raros momentos em que parece que as pessoas compreendem melhor o que você tenta lhes transmitir, é quando sua alma há de avançar o máximo possível, porque não se sabe quando vai acontecer algo assim de novo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Este é um momento bastante apropriado para você redobrar as apostas que faz em seu futuro, porque sabendo que nada vai acontecer se você não se mexer, tampouco se pode prever quando serão colhidos os resultados.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É evidente que você vai reagir muito bem a quem se aproximar com cuidado e respeito. Diferente dessas pessoas que se aproximam pretendendo dominar a cena e não dando espaço para você expressar seus interesses.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A complexidade do cenário com que você precisa lidar neste momento não deve assustar, ao contrário, há de ser motivo de você fazer das tripas coração e se lançar com atrevimento a empreender o que seja necessário.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Há alegrias que acontecem como efeito das circunstâncias, mas há também alegrias que são independentes das circunstâncias; não importa o que esteja em andamento, a alma navega sobre a realidade com leveza e alegria.