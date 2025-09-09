Raul Gil recebe alta e seguirá tratamento em casa

Raul Gil recebeu alta do Hospital Moriah, em São Paulo, após internação por diverticulite aguda - (crédito: Foto reprodução internet)

Raul Gil, de 87 anos, recebeu alta do Hospital Moriah, em São Paulo, nesta terça-feira (9/9), e continuará o tratamento em casa. O apresentador estava internado desde 3 de setembro com diagnóstico de diverticulite aguda. Durante sua estadia no hospital, houve melhora significativa nas dores abdominais e redução dos sinais de inflamação e infecção.

Segundo o boletim médico fornecido ao Correio, assinado pelo diretor técnico e CEO do Hospital Moriah, Dr. Alexandre Teruya, “o apresentador Sr. Raul Gil recebeu alta hoje, deixando o hospital por volta das 12h. Ele dará continuidade ao tratamento medicamentoso em casa, sob supervisão da equipe liderada pelo Dr. Sérgio Felizola”.

Raul está afastado da televisão desde dezembro de 2024, quando encerrou seu vínculo com o SBT. Neste período, ele tem se dedicado à criação de conteúdos para as redes sociais junto com o filho, Raul Gil Júnior.

Durante a internação, Raul recebeu a visita do filho, que aproveitou para tranquilizar os fãs sobre a recuperação do apresentador. “Estamos cuidando dele direitinho”, afirmou.