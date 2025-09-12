Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (12/9)

TENTAR A SORTE

Data estelar: Sol e Mercúrio em quincunce com Júpiter.

Por que acontecem coisas ruins às pessoas boas? Por que acontecem coisas boas às pessoas ruins? Nunca entenderemos direito a fortuna, e por mais que elaboremos teorias de merecimento e castigo, que tanto nos atormentam a consciência, na hora de a fortuna se manifestar ficamos surpresos.

É evidente que todos preferimos a boa fortuna do que o contrário, porque aspiramos a ser merecedores de todas as graças e bênçãos, mas de novo, todos conhecemos pessoas muito boas que foram vítimas de acidentes ou de violência injustificada.

A sorte é caprichosa e imprevisível, mas também pode ser tentada, porque se não nos mexemos e fazemos algo para a atrair, podemos ficar esperando uma eternidade em nossos confortáveis sofás sem que nada demais nem de menos aconteça. Tentar a sorte e preciso.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A vida cotidiana é cheia de pequenas delícias que regozijam a alma, e que estão sempre ao alcance da mão. Procure desfrutar o quanto possível de tudo que é próximo, porque é aí que, agora, a magia da vida acontece.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Agora é bom você se atrever um pouco mais do que o habitual, em nome de testar sua capacidade e alcance. Faça isso com total desapego dos resultados, porque do jeito que anda o mundo, nada é garantido. Nada.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A vida é dinâmica e sempre cheia de surpresas, e sua alma gosta, porém, há dias em que a alma também precisa se sentir segura, confortável, sem que nenhuma surpresa venha a lhe tirar o sossego. Isso também vale.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O dinamismo que toma conta de sua alma há de ser aproveitado ao máximo, porque como tudo o mais, também vai passar. Não existia antes e não há garantia de que existirá amanhã, portanto, aproveitar é a pedida. Em frente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

De um jeito ou de outro, você comprovará que a vida continua graciosa e cheia de bênçãos. É que às vezes para fazer essa comprovação é preciso passar por épocas muito densas, nas quais parece estar tudo perdido.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Este é um daqueles momentos que parecem mágicos, porque sua alma não precisa ficar pensando demais nem tendo cuidado para dar tudo certo. Com alegria e leveza, as coisas vão acontecendo e tudo é feito sem esforço.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Há horas em que quanto mais se faz força para algo acontecer, menos chances há de isso dar resultados positivos. Há outras horas, no entanto, como agora, que com poucos gestos e movimentos acontecem coisas demais.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Não se sabe o porquê, mas tudo indica que a mente guarda mais a memória das impressões ruins do que das boas. Porém, isso não significa que haja carência de coisas boas. Quando acontecem, é bom as desfrutar com intensidade.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A boa vontade não há de ser ingênua, porque sempre há por aí pessoas dispostas a se aproveitar dos semelhantes e lhes aplicar algum golpe. A boa vontade é sagrada, mas precisa ser acompanhada com um olhar sábio.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Os sorrisos tentadores não hão de ser rejeitados sumariamente, como se fossem perigosos. As expressões de simpatia produzem bons sentimentos, desde que não haja péssimas intenções por trás dessas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Quando as coisas complicam é desnecessário e contraproducente entrar em pânico. A complexidade do cenário é um chamado para sua alma racionalizar o que acontece e, a seguir, encontrar a solução que estiver ao alcance.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Aproveite este momento de regozijo para fazer contato social e retornar ao movimento que propicia os bons encontros. Saia de casa, se exponha, vista uma roupa melhor do que a habitual, os contatos sociais são fundamentais.