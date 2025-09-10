Ariana Grande lança remix de “Supernatural” com Troye Sivan

Ariana Grande pegou os fãs de surpresa ao oficializar “Supernatural” como o quinto single do álbum Eternal Sunshine, lançado em março deste ano. Para marcar a novidade, a cantora liberou quatro versões inéditas da faixa: um remix em parceria com Troye Sivan, além de gravações ao vivo, a cappella e instrumental, todas já disponíveis nas plataformas digitais.

O lançamento reforça o impacto de Eternal Sunshine, que se consolidou como um dos projetos mais comentados da carreira da artista em 2024. O dueto com Sivan, por exemplo, movimentou as redes sociais imediatamente após a estreia, reacendendo a parceria dos dois, que já haviam colaborado em “Dance to This” (2018).

Ariana também confirmou planos ambiciosos para os próximos anos. Em 2026, ela inicia a The Eternal Sunshine Tour, que marcará sua volta aos palcos depois de quase sete anos longe das turnês. As primeiras datas já estão garantidas nos Estados Unidos e no Reino Unido.

Ariana Grande faz agradecimento ao ganhar prêmio no VMA

No último domingo (7), no MTV Video Music Awards 2025, Ariana Grande recebeu o prêmio de melhor pop por “Brighter Days Ahead”. Segundo a People, ela fez um discurso emocionante com alguns agradecimentos muito especiais.

“Muito obrigada. Meu Deus, isso é tão gentil… Preciso começar agradecendo muito aos meus fãs. Vou chorar”, disse no palco. “Amo vocês com cada fibra do meu ser. Obrigada, MTV.”

A estrela de Wicked então agradeceu ao seu pai, Edward Butera, que atuou no vídeo “pela primeira vez na vida”.

“Ele é o melhor parceiro de cena e pai do mundo”, disse ela.

Vale lembrar que Ariana Grande também agradeceu ao seu diretor de videoclipes, Christian Breslauer, e à “vila” do videoclipe, incluindo produtores, editores, designers, glam e muito mais.

“Muito obrigada por darem vida a essas músicas e a essa visão e articulá-las visualmente de uma forma fantasiosa, mas específica, vulnerável e protetora, tudo ao mesmo tempo”, disse ela. “Meu Deus, vocês são os melhores do mundo. Eu só quero dizer que esses vídeos, que significam tanto e nos definem como artistas, sempre conquistam uma aldeia.”

“Obrigada por me apoiarem como compositora e produtora também. Eu amo muito vocês”, afirmou, antes de acrescentar: “E obrigada ao meu terapeuta e aos gays. Eu amo vocês.“, finalizou.

Vale destacar que a cantora lançou “Brighter Days Ahead” em parceria com Eternal Sunshine Deluxe. No vídeo de 26 minutos, ela se transforma em uma versão muito mais velha de si mesma e passa por uma “restauração avançada de memória”, que lhe permite voltar no tempo para se conectar com seu eu mais jovem e reviver memórias “amadas e dolorosas”.

No início deste mês, a cantora anunciou a turnê Eternal Sunshine pela América do Norte e Reino Unido em 2026.

Ariana Grande confirma a “Eternal Sunshine Tour” em 2026

A cantora Ariana Grande anunciou as datas de sua “The Eternal Sunshine Tour” nas redes sociais.

“Vejo você no próximo ano”, afirmou na legenda da publicação.

De acordo com as datas divulgadas, a turnê estreia nos Estados Unidos em junho de 2026 com dois shows em Oakland, na Califórnia e segue pelos meses de julho e agosto, encerrando com cinco shows em Londres, na Inglaterra.

A pré-venda e venda geral estão confirmadas para o mês de setembro.

Vale destacar que a publicação no Instagram conta com mais de um milhão de curtidas. Nos comentários, fãs demonstraram felicidade pela volta aos palcos da cantora.

Vale lembrar em 2024 Ariana Grande comentou a possibilidade de entrar em turnê com o álbum Eternal Sunshine.

“Eu sinto falta de fazer shows. Realmente sinto. Se houver uma chance entre os lançamentos de ‘Wicked‘ ou logo depois, com certeza darei o meu melhor para fazê-los”, disse ela em entrevista à Apple Music.

“Só acho que, assim como a minha relação com a música, eu preciso redefinir a minha relação com os shows, que também sofreu muito devido aos meus próprios traumas e à minha falta de limites quando eu era mais jovem”, continuou.

“Estou animada para, quando o tempo permitir, redefinir a minha relação com as turnês. É algo que, sim, eu adoraria fazer. Só não sei quando”, afirmou na época.