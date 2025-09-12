Performance circense 'Mão' ocupa o CCBB e o Eixão do Lazer

A performance circense Mão, dirigida pelo artista gaúcho Renato Linhares, retorna ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) neste sábado (13/9), com apresentação às 16h; e domingo (14/9), ao Eixão do Lazer, na altura da 102 Sul, às 15h30. A entrada é gratuita.
Durante o espetáculo, os artistas Adelly Costantini, Fernanda Más, Carolina Cony, Daniel Elias, Ernesto Poittevin, Fábio Freitas e Marcelo Callado montam uma estrutura de ferro e madeira de oito metros de altura. A proposta é levar o público a refletir sobre a construção coletiva e artesanal.
Durante a montagem da estrutura, os artistas se equilibram numa rampa de madeira, realizando saltos e acrobacias. Ao final da apresentação, a estrutura é tombada, revelando uma nova forma. Até 21 de setembro, a temporada de apresentações segue aos sábados, no CCBB, e domingo, no Eixão.
Serviço
Mão
Dirigido por Renato Linhares. Neste sábado (13/9), no CCBB, às 15h30; domingo, no Eixão, na altura da 102 Sul, às 16h. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.