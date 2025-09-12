2XKO já é um grande concorrente para os jogos de luta

Com um beta disponível desde o dia 9/9, 2XKO mostra o potencial da empresa em utilizar sua propriedade intelectual em outros gêneros, pegando o nicho dos jogos de luta. - (crédito: Reprodução/Riot Games)

A Riot Games segura 2XKO no bolso desde seu anúncio e vai mostrando novidades sobre o universo em torno do jogo aos pouquinhos, um trailer de personagem aqui, uma trilha liberada acolá. Mas acima desse material, o mais importante é que eles estão testando todas a s mecânicas e performances dos jogos com os games testers mais baratos do mundo, sua comunidade viciada em League of Legends. E nesta terça-feira (9/9) a Rito Gomes liberou mais um acesso antecipado do seu aguardado jogo de luta.

Project L

No estilo 2v2, jogo mistura elementos de franquias clássicas do gênero como Street Fighter, King of Fighters e Guilty Gear, (foto: Reprodução/Riot Games)

Originalmente, o jogo fazia parte de uma iniciativa da empresa chamado de Riot Forge que servia para expandir o título, utilizando o mundo de League of Legends, utilizando seus personagens e mundo como cenário de jogos de outros gêneros, além do MOBA carro-chefe da casa. Desse projeto surgiram jogos como o RPG, Ruined King: A League of Legends Story e o jogo de aventura e plataforma, Convergence: A League of Legends Story e também, o mais celebrado quando anunciado e até então misterioso Project L, que prometia um jogo de luta com os icônicos personagens da marca. Mais tarde o jogo foi anunciado oficialmente como 2XKO, um jogo de pancadaria entre os personagens de LOL no formato 2v2, lembrando clássicos como Marvel vs Capcom e King of Fighters.

Na beta disponível, o jogo já está completamente em português, com as vozes originais brasileiras do jogo voltando para representar mais uma vez os personagens. O elenco é curto nesse pontapé do projeto, o que concorda com uma fala do diretor do jogo, Shaun Rivera, no início deste ano, que dizia que queria lançar o título quanto antes, sendo o elenco inicial de personagens de apenas 9 lutadores. 2XKO deixa uma mensagem clara de que será um jogo por serviço nos moldes até de Multiversus, o falecido Smash Bros. da Warner Bros., com missões diárias, uma moeda do jogo e uma comprada com dinheiro real, skins para os personagens, além das paletas de cores também fazerem parte de um pacote de compra e é claro, repetindo o modelo Riot, os personagens também não são gratuitos e devem ser comprados com moedas ganhas no jogo. 2XKO ainda foi benevolente neste ponto dando duas moedas especiais para comprar os lutadores, só que fornecendo 2 trocas para um total de 3 bonecos trancados, ou seja, talvez nem todo mundo consiga jogar com todos os personagens por conta dessa forma de negócio.

No perfil oficial do jogo no Instagram a Riot confirmou que vai reiniciar o progresso dos jogadores que participaram da demo, isso vale para níveis e infelizmente, coisas adquiridas durante a beta, incluindo lutadores.

Lutadores

O elenco conta com muitos favoritos dos fãs e a pretensão é expandir o quanto antes. (foto: Reprodução/Riot Games)

Falando nos bonecos do jogo, o mais recente anunciado e que encabeçou o novo beta com sua demonstração de jogabilidade foi o autômato de Zaun, Blitzcrank, trazendo todos seus atributos de máquina tanque diretamente de League of Legends, Yasuo, o espadachim que usa o ar como arma também está presente, Ahri, a raposa de nove caudas que luta utilizando magia, Braum, um gigante gentil de um bigode invejável que carrega uma porta enorme como arma, Darius, o comandante de guerra de Noxus, que usa um machado para enfrentar seus inimigos, Illaoi, a sacerdotisa do Kraken, que luta com um totem que invoca o deus da ilha das serpentes. A empresa foi certeira em pegar o “hype” de Arcane e trouxe três personagens que receberam um holofote monstruoso, nos últimos tempos, Ekko, surfista de prancha voadora com a habilidade de voltar no tempo, e as irmãs, Vi, lutadora experiente do submundo de Zaun e que possui manoplas tecnológicas e Jinx, a caótica atiradora, viciada em explosões.

Fuses

2XKO foi criado para explorar os personagens do mundo de Runeterra em um gênero diferente para atrair diferentes jogadores. (foto: Reprodução/Riot Games)

Além dos clássicos combos tradicionais de jogos de luta, e das barras para habilidades especiais, por conta do estilo de jogo de 2 contra 2, a Riot resolveu utilizar uma mecânica diferente para os personagens em combate. Chamada de Fuses, essa mecânica define o que o segundo lutador selecionado pelo jogador vai fazer no combate. As variações valem desde chamar o parceiro para dar um ataque e sair, até combinar seus poderes especiais de barra.

Considerações finais

A queridinha de Arcane, Jinx também uma das personagens jogavéis do título. (foto: Reprodução/Riot Games)

2XKO ainda tem muito o que provar, porém, sua jogabilidade básica de ser um jogo de luta para se divertir tanto com amigos no sofá, quanto no modo online é sem dúvida funcional. O elenco de League of Legends é visualmente instigante e o gráfico do jogo, além de utilizar alguns visuais e designs de personagens de arcane, reimagina de leve a costumeira aparência dos heróis de LOL, o que foi um belo toque. A Riot soube em como investir bem em um projeto que vai render bons frutos para jogadores que curtem outros gêneros que não o MOBA, projetos assim, com o rico mundo de Runeterra da empresa são extremamente bem-vindos.

No momento 2XKO está disponível exclusivamente para PC e ainda não tem uma data de lançamento confirmada. O beta fechado começou na última terça-feira (9/9) e ainda não tem uma data para terminar, você pode se cadastrar para tentar o acesso no link.








