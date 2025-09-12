InícioDiversão e Arte
2XKO já é um grande concorrente para os jogos de luta

Com 9 personagens, beta instaura o encontro do esperado jogo da Riot Games com sua comunidade

Com um beta disponível desde o dia 9/9, 2XKO mostra o potencial da empresa em utilizar sua propriedade intelectual em outros gêneros, pegando o nicho dos jogos de luta.
 A Riot Games segura 2XKO no bolso desde seu anúncio e vai mostrando novidades sobre o universo em torno do jogo aos pouquinhos, um trailer de personagem aqui, uma trilha liberada acolá. Mas acima desse material, o mais importante é que eles estão testando todas a s mecânicas e performances dos jogos com os games testers mais baratos do mundo, sua comunidade viciada em League of Legends. E nesta terça-feira (9/9) a Rito Gomes liberou mais um acesso antecipado do seu aguardado jogo de luta.

Project L

No estilo 2v2, jogo mistura elementos de franquias clássicas do gênero como Street Fighter, King of Fighters e Guilty Gear,
Originalmente, o jogo fazia parte de uma iniciativa da empresa chamado de Riot Forge que servia para expandir o título, utilizando o mundo de League of Legends, utilizando seus personagens e mundo como cenário de jogos de outros gêneros, além do MOBA carro-chefe da casa. Desse projeto surgiram jogos como o RPG, Ruined King: A League of Legends Story e o jogo de aventura e plataforma, Convergence: A League of Legends Story e também, o mais celebrado quando anunciado e até então misterioso Project L, que prometia um jogo de luta com os icônicos personagens da marca. Mais tarde o jogo foi anunciado oficialmente como 2XKO, um jogo de pancadaria entre os personagens de LOL no formato 2v2, lembrando clássicos como Marvel vs Capcom e King of Fighters.

Na beta disponível, o jogo já está completamente em português, com as vozes originais brasileiras do jogo voltando para representar mais uma vez os personagens. O elenco é curto nesse pontapé do projeto, o que concorda com uma fala do diretor do jogo, Shaun Rivera, no início deste ano, que dizia que queria lançar o título quanto antes, sendo o elenco inicial de personagens de apenas 9 lutadores. 2XKO deixa uma mensagem clara de que será um jogo por serviço nos moldes até de Multiversus, o falecido Smash Bros. da Warner Bros., com missões diárias, uma moeda do jogo e uma comprada com dinheiro real, skins para os personagens, além das paletas de cores também fazerem parte de um pacote de compra e é claro, repetindo o modelo Riot, os personagens também não são gratuitos e devem ser comprados com moedas ganhas no jogo. 2XKO ainda foi benevolente neste ponto dando duas moedas especiais para comprar os lutadores, só que fornecendo 2 trocas para um total de 3 bonecos trancados, ou seja, talvez nem todo mundo consiga jogar com todos os personagens por conta dessa forma de negócio. 

No perfil oficial do jogo no Instagram a Riot confirmou que vai reiniciar o progresso dos jogadores que participaram da demo, isso vale para níveis e infelizmente, coisas adquiridas durante a beta, incluindo lutadores.

Lutadores

O elenco conta com muitos favoritos dos fãs e a pretensão é expandir o quanto antes.
Falando nos bonecos do jogo, o mais recente anunciado e que encabeçou o novo beta com sua demonstração de jogabilidade foi o autômato de Zaun, Blitzcrank, trazendo todos seus atributos de máquina tanque diretamente de League of Legends, Yasuo, o espadachim que usa o ar como arma também está presente, Ahri, a raposa de nove caudas que luta utilizando magia, Braum, um gigante gentil de um bigode invejável que carrega uma porta enorme como arma, Darius, o comandante de guerra de Noxus, que usa um machado para enfrentar seus inimigos, Illaoi, a sacerdotisa do Kraken, que luta com um totem que invoca o deus da ilha das serpentes. A empresa foi certeira em pegar o “hype” de Arcane e trouxe três personagens que receberam um holofote monstruoso, nos últimos tempos, Ekko, surfista de prancha voadora com a habilidade de voltar no tempo, e as irmãs, Vi, lutadora experiente do submundo de Zaun e que possui manoplas tecnológicas e Jinx, a caótica atiradora, viciada em explosões.

Fuses

 

2XKO foi criado para explorar os personagens do mundo de Runeterra em um gênero diferente para atrair diferentes jogadores.
Além dos clássicos combos tradicionais de jogos de luta, e das barras para habilidades especiais, por conta do estilo de jogo de 2 contra 2, a Riot resolveu utilizar uma mecânica diferente para os personagens em combate. Chamada de Fuses, essa mecânica define o que o segundo lutador selecionado pelo jogador vai fazer no combate. As variações valem desde chamar o parceiro para dar um ataque e sair, até combinar seus poderes especiais de barra.

Considerações finais

A queridinha de Arcane, Jinx também uma das personagens jogavéis do título.
2XKO ainda tem muito o que provar, porém, sua jogabilidade básica de ser um jogo de luta para se divertir tanto com amigos no sofá, quanto no modo online é sem dúvida funcional. O elenco de League of Legends é visualmente instigante e o gráfico do jogo, além de utilizar alguns visuais e designs de personagens de arcane, reimagina de leve a costumeira aparência dos heróis de LOL, o que foi um belo toque. A Riot soube em como investir bem em um projeto que vai render bons frutos para jogadores que curtem outros gêneros que não o MOBA, projetos assim, com o rico mundo de Runeterra da empresa são extremamente bem-vindos.

No momento 2XKO está disponível exclusivamente para PC e ainda não tem uma data de lançamento confirmada. O beta fechado começou na última terça-feira (9/9) e ainda não tem uma data para terminar, você pode se cadastrar para tentar o acesso no link.

 

Khalil Santos

Repórter Júnior

Formado em jornalismo pelo Instituto de Ensino Superior de Brasília (IESB). Atua desde 2022 como repórter multimídia do Correio Braziliense, o primeiro jornal de Brasília. Participou de coberturas importantes como as eleições de 2022 e

Por Khalil Santos
postado em 12/09/2025 08:18 / atualizado em 12/09/2025 08:47
