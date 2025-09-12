Dennis traz apresentação única para o último dia de The Town

No domingo (15/9), o DJ e produtor Dennis estreia no The Town com um espetáculo inédito no Palco The One. Inspirada no conceito de Deus Ex Machina, a apresentação promete colocar o público no centro do universo com um show interativo que une passado, presente e futuro do funk.

Em entrevista exclusiva ao Correio, o produtor e dj diz que a ideia do show é colocar o público no centro: “Eu sempre busquei essa conexão, essa interação, de trazer a galera para fazer parte do espetáculo. Não é só eu no palco tocando, é uma troca. No final, todo mundo sai cansado porque trabalhamos juntos sem perceber. O público é essencial”.

O público como gravidade do espetáculo

A ideia nasceu a partir do trabalho em conjunto com o diretor artístico Júlio Loureiro, conhecido por produções de nomes como Ludmilla, Kevin O Chris e Léo Santana. Pela primeira vez, Dennis conta com um diretor para estruturar sua apresentação.

O dj destaca que nunca tinha trabalhado com diretor. “Sempre fui eu que montei tudo do início ao fim. Mas, dessa vez, trocamos muitas ideias, ele viu o filme sobre minha carreira, com 28 anos de história no funk, e trouxe esse conceito”, diz. O cantor completa que foi muito interessante trabalhar com ele. “Eu só pedi pra cuidar das músicas do meu show, porque sou movido a energia do momento. Combinamos algumas músicas iniciais de cada ato, mas no meio eu sigo livre, sentindo o que o público pede. Mas todo o espetáculo por volta ele está cuidando. Está sendo incrível dividir essa construção com ele”.

A emoção de dividir o palco com Tília

O espetáculo também será marcado por um momento familiar: a participação de Tília, filha de Dennis, que também trilha sua própria trajetória como cantora e DJ. “Sou um paizão babão, imagina o que é ver minha filha no palco comigo, fazendo a mesma coisa que eu. É imensurável. Estou encorajando ela a se soltar, a tocar instrumentos, a performar ao vivo. Vai ser muito especial para mim e, acredito, surpreendente para o público”, afirma o cantor.

Em entrevista divulgada, Tília também compartilhou a expectativa: “Cresci acompanhando a música de perto e agora subir ao palco com meu pai em um dos maiores festivais que temos é um sonho realizado. Vai ser inesquecível!”.

The Town como novo marco

Dennis acumula passagens por grandes festivais, como o Rock in Rio, mas ressalta a importância de encarar novos desafios. “Quando pisei no Rock in Rio, falei: ‘Zerei os festivais do Brasil’. Aí veio o The Town e pensei. ‘Agora tem mais um para a gente zerar’. É um festival novo, mas já mega respeitado. Pisar nesse palco é tão importante quanto no Rock in Rio. Esse frio na barriga de pisar em novos palcos me move como artista”, afirma.

Três décadas de reinvenção

Com quase 28 anos de trajetória, Dennis atravessou gerações e diferentes fases do funk, desde clássicos até sucessos recentes. Para ele, o segredo da longevidade é não se prender ao passado. “Muitos amigos ficaram parados na nostalgia. Eu prefiro me atualizar, acompanhar a humanidade, sem perder a raiz. O funk sempre foi marginalizado, mas hoje vemos outra realidade. Já vivi preconceito, já me olharam torto por ser funkeiro. Agora, meu filho pequeno vai à escola e todo mundo quer foto comigo. Isso mostra a evolução e o reconhecimento do funk como força cultural”, conta.

No The Town, essa história será celebrada em forma de espetáculo, onde cada batida é um elo entre gerações e cada interação reforça que o público é, de fato, a gravidade que move o universo de Dennis.

