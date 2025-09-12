Iza, Lady Gaga e Shakira: Tutores brasileiros preferem nomes de cantoras para seus pets

Conviver com cachorros e gatos pode ajudar na saúde cerebral - (crédito: Pexels)

Um levantamento feito pela Petlove, a partir de dados de 1,8 milhão de animais cadastrados, apontou que cantoras internacionais e atrações ligadas ao festival The Town estão entre as principais inspirações na hora de batizar cães e gatos no Brasil.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Top 20 é liderado por Diana Ross, seguida de Lady Gaga e Tina Turner. Outras artistas como Shakira, Taylor Swift, Britney Spears, Rihanna, Madonna e Beyoncé também aparecem entre os nomes mais usados por tutores.

Leia também: Rihanna fala sobre a paixão dos filhos pela música



As 20 divas mais lembradas:

Diana (Ross)

Lady (Gaga)

Tina (Turner)

Shakira

Pink

Sabrina (Carpenter)

Donna (Summer)

Taylor (Swift)

Britney (Spears)

Olivia (Rodrigo)

Rihanna

Miley (Cyrus)

Cher

Céline (Dion)

Adele

Alicia (Keys)

Mariah (Carey)

Madonna

Ariana (Grande)

Beyoncé

O efeito The Town

Além das divas internacionais, nomes ligados ao festival The Town também aparecem com destaque. O mais escolhido foi João Gomes, seguido por Don Toliver e Natasha Bedingfield. Entre os brasileiros, também se destacam Iza, Glória Groove, Pitty, Péricles, Joelma e Ivete Sangalo.

Leia também: Dennis traz apresentação única para o último dia de The Town



Top 10 relacionados ao festival:

João (Gomes)

Don (Toliver)

Natasha (Bedingfield)

Iza

Boy (Bruna)

Glória (Groove)

Pitty

Péricles

Joelma

Ivete (Sangalo)

Leia também: Cachorro perde jogo da velha e se irrita com o dono

